Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że tematami rozmów prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska, do których ma dojść w tym tygodniu, będą kwestie związane z bezpieczeństwem oraz sytuacją międzynarodową. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna musi być ściśle koordynowana - podkreślił.
Premier Donald Tusk poinformował po szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni”.
Szłapka pytany dziś o zagadnienia, które premier poruszy podczas spotkania z prezydentem, podkreślił, że rozmowa będzie przede wszystkim dotyczyła sytuacji międzynarodowej czy kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski
— ocenił rzecznik rządu na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.
Jak dodał, na ten moment prezydent i premier nie planują wygłosić oświadczeń bezpośrednio po spotkaniu.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w środę rano w TVN24, że prawdopodobnie w piątek dojdzie do spotkania Nawrockiego z Tuskiem.
Pan prezydent przyjmie pana premiera. Z tego, co wiem, są już w bezpośrednim kontakcie
— dodał
Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga tutaj bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi jednak urzędnikami w państwie polskim
— ocenił Przydacz.
Spotkanie Czarzastego z Tuskiem? Szłapka odpowiada
Rzecznik rządu Adam Szłapki podkreślił, że do spotkania premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym ws. reformy PIP „chyba” nie dojdzie. Myślę, że odbędzie się ono w najbliższym czasie, w tym tygodniu - dodał Szłapka.
Na początku grudnia ub.r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy zakładający m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę.
Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że zdecydował, by nie kontynuować prac nad tego typu reformą PIP. Uzasadniając powiedział, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi. Szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, od niedawna wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pytany w środę w Radiu Zet, czy decyzja premiera była dla niego zaskoczeniem, odpowiedział, że nie odczytuje jej jako końca prac nad tą ustawą. Według niego, premier powiedział, że nie godzi się na proponowane rozwiązania „w tym kształcie”, dlatego należy zaproponować inne i - jak zapewnił - Lewica takie rozwiązania zaproponuje.
Dzisiaj będę się widział z panem premierem i będziemy między innymi o tym rozmawiali
— powiedział Czarzasty. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał PAP, że rozmowa ta ma odbyć się dziś wieczorem.
Rzecznik rządu pytany na konferencji prasowej o szczegóły tego spotkania powiedział, że premier jest z marszałkiem Czarzastym w stałym kontakcie. Jak dodał, obaj „spotykają się na bieżąco”.
Chyba dzisiaj takiego spotkania nie będzie. Ale myślę, że będzie w najbliższym czasie (…) myślę, że w tym tygodniu
— podkreślił Szłapka.
Na uwagę, że Lewica mówi teraz o dialogu w sprawie tej reformy i pytanie, czy nie trzeba było najpierw prowadzić dialog, a potem przedstawiać ustawę rzecznik rządu odparł, że na dialog jest zawsze czas i miejsce.
Bo zawsze wszelkie rozwiązania, żeby były dobre muszą być wypracowane w dobrym kompromisie. I na pewno w takim kompromisie będziemy pracować tak, żeby było okej
— zaznaczył Szłapka.
Zapewnił też, że „na pewno nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla spójności koalicji”.
Co do tego jesteśmy absolutnie przekonani
— podkreślił Szłapka.
Urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych nie przedstawili w ONZ przekonujących dowodów na to, że działania USA wobec Wenezueli były zgodne z prawem międzynarodowym - przekazał rzecznik niemieckiego rządu.
Przedstawiciel niemieckiego rządu dodał, że wśród państw należących do Rady Bezpieczeństwa ONZ nie ma jednoznacznej oceny dotyczącej sytuacji w Wenezueli.
Wcześniej, w poniedziałek, rzecznik przekazał, że Stany Zjednoczone powinny wyjaśnić społeczności międzynarodowej swoje działania w Wenezueli.
Wicekanclerz Lars Klingbeil (SPD) ocenił natomiast w niedzielę, że amerykańska interwencja wojskowa w Wenezueli jest bardzo niepokojąca. Jak zauważyła prasa, wypowiedź ta kontrastowała z wypowiedzią kanclerza Friedricha Merza (CDU), który powiedział, że „ocena prawna interwencji USA jest złożona”.
Siły amerykańskie przeprowadziły w sobotę (3 stycznia) atak na Caracas i inne miasta Wenezueli oraz ujęły przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Para została przewieziona do USA, gdzie sąd federalny w Nowym Jorku postawił im w poniedziałek zarzuty, w tym dotyczące uczestnictwa w „zmowie narkoterrorystycznej”. Oskarżeni nie przyznali się do winy.
Rząd przyjął projekt zmiany Prawa energetycznego
Rząd przyjął projekt zmiany Prawa energetycznego, m.in. reformujący procesy przyłączeń źródeł energii do sieci elektroenergetycznych - poinformował minister energii Miłosz Motyka.
Jak podkreślał Motyka na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, projekt przewiduje wprowadzenie „transparentnego i sprawiedliwego” procesu uzyskiwania warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznych. Gwarantuje, że inwestycje związane z nowymi źródłami przestaną być przedmiotem spekulacji i handlu, a staną się realnymi inwestycjami - podkreślił minister.
Motyka zaznaczył, że projekt zawiera rekomendacje operatora przesyłowego energii elektrycznej po ubiegłorocznym blackoucie na Półwyspie Iberyjskim, a Polska jest pierwszym państwem UE, które wdraża takie rekomendacje do systemu prawnego. Minister dodał, że dzięki rozwiązaniom z projektu m.in. spadnie ryzyko blackoutu, a w przyszłości przełożą się one na niższe ceny energii.
CZYTAJ TAKŻE:
— Totalna kompromitacja! Jak ogrzać dom bez prądu? Motyka poleca… piec gazowy. Tymczasem ten do działania potrzebuje energii elektrycznej
— KO bez koalicjantów? Szłapka: Do głosowania jeszcze dwa lata. PSL i Polska 2050 pójdą do wyborów w racjonalnej konfiguracji
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750082-o-czym-maja-rozmawiac-nawrocki-i-tusk-szlapka-ujawnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.