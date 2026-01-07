Przełożony po libacji alkoholowej miał zgwałcił policjantkę stażystkę. Prezes PiS: "Ze strony rządzących - zmowa milczenia"

Przełożony po libacji alkoholowej miał zgwałcił policjantkę stażystkę. Prezes PiS: "Ze strony rządzących - zmowa milczenia". Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz jego wpis z portalu X (screen) / autor: Fratria/X-Jarosław Kaczyński (screen)

W Piasecznie pijany dowódca z oddziałów prewencji policji miał na terenie jednostki zgwałcić młodą policjantkę. „W Piasecznie pijany dowódca z oddziałów prewencji policji miał na terenie jednostki zgwałcić młodą policjantkę” - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński na portalu X. Policjant został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że w tej sprawie mężczyzna usłyszał zarzut zgwałcenia i zmuszenia do poddania się innej czynności seksualnej młodej policjantki.

Funkcjonariusz, wobec którego sformułowane zostały zarzuty, decyzją Komendanta Stołecznego Policji został już zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w jego sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne. Został on również zatrzymany i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany

— czytamy w komunikacie stołecznej policji.

Komentarz prezesa Kaczyńskiego

Do sprawy odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Libacja alkoholowa na komendzie w Piasecznie? Gwałt na policjantce? Ze strony rządzących - zmowa milczenia. Mieliśmy się o tym nie dowiedzieć? Nadzór przełożonych? Procedury? Bezpieczeństwo kobiet? Fikcja

— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

