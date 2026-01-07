Po komunikacie min. Krajewskiego jest jasne, że rząd Tuska nie blokuje już umowy z Mercosur. "Bezradnie rozkładają ręce"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Stefan Krajewski / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Stefan Krajewski / autor: PAP/Łukasz Gągulski

W poniedziałek resort rolnictwa wydał komunikat, w którym minister Krajewski informuje, że właśnie dzisiaj w Brukseli odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa krajów członkowskich UE z komisarzem ds. rolnictwa, ale ma już dotyczyć ustalenia wspólnych zasad działania w sytuacji, kiedy nie będzie mniejszości blokującej. Poszukiwanie przez ministra Krajewskiego mniejszości blokującej w sytuacji, kiedy szybkimi krokami zbliża się termin jej ostatecznego podpisania przez szefową KE Ursulę von der Leyen, która łaskawie zdecydowała się tylko przełożyć termin swojej wizyty w Brazylii z końca grudnia poprzedniego roku na styczeń tego roku. Minister i jego poprzednik na tym stanowisku mieli blisko 2 lata, żeby zbudować taką trwałą mniejszość blokującą, wszak wstępne podpisanie tej umowy odbyło się w grudniu 2023 roku, tuż po zgodzie na to wyrażoną przez Rade Europejską już z udziałem premiera Tuska.

Ta zgoda Tuska na wstępne podpisanie umowy UE-Mercosur przez szefową KE Ursulę von der Leyen, oznaczała, że jego rząd „odpuścił” blokowanie tej umowy i jedynie pozoruje działania, które miałby złagodzić jej negatywne skutki dla europejskiego w tym polskiego rolnictwa, między innymi poprzez rozporządzenie o tzw. hamulcu bezpieczeństwa. Tyle tylko, że to klasyczne mydlenie oczu europejskim rolnikom, bo proponowane mechanizmy ochronne będą wprowadzane przez unijną biurokrację i w związku z tym będą działać z ogromnym opóźnieniem w sytuacji nadmiernego importu produktów rolnych z krajów Mercosur do UE. Jego blokady będą wprowadzane dopiero po badaniach sytuacji na unijnym rynku w odniesieniu do każdego produktu rolnego, którego import spowodował destabilizację, a więc już po wywołaniu strat u europejskich rolników. Wydawało się, że po uchwaleniu twardego stanowiska w sprawie umowy UE-Mercosur przez francuski parlament, pod koniec listopada 2025 roku, rząd Tuska wróci do rozmów z rządem tego kraju, a także innymi krajami, które wcześniej wyrażały sprzeciw wobec tej umowy (Irlandia, Węgry, Austria) do tworzenia mniejszości blokującej, zwłaszcza że przecież istnieje także uchwała polskiego Sejmu, który w lipcu poprzedniego roku, również jednomyślnie, wyraził sprzeciw wobec tej umowy. Jak widać, nic takiego się nie stało zarówno premier, jak i minister rolnictwa, markowali działania w sprawie budowania mniejszości blokującej, a teraz gdy ostateczne podpisanie tej umowy zbliża się szybkimi krokami, bezradnie rozkładają ręce.

Przypomnijmy, że umowa UE-Mercosur jest tak skonstruowana, żeby produkty przemysłowe głównie z krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec (głównie przemysł motoryzacyjny, ale także chemiczny i tekstylny), były łatwiej zbywalne na rynkach tych krajów, natomiast z kolei europejski rynek, stałby się bardziej atrakcyjny dla towarów rolnych z krajów Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj, w 2024 roku dołączyła Boliwia). Jest oczywistym, że produkcja rolna w tym w szczególności hodowla w tych krajach odbywa się w bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych, niż w Europie, a także nie jest tak „spętana” przepisami związanymi z ochroną środowiska i klimatu. Na przykład hodowla bydła odbywa się często cały rok „pod gołym niebem”, co w oczywisty sposób obniża koszty produkcji i czyni produkty takiej hodowli, konkurencyjnymi cenowo na rynkach światowych. Ratyfikacja tej umowy tylko przez PE i Radę Unii Europejskiej oczywiście uderzy w interesy całego unijnego rolnictwa, ale to polskie także obciążone w sposób szczególny niechybną liberalizacją handlu z Ukrainą, zostanie wystawione naprawdę na ciężką próbę.

Przypomnijmy także wynegocjowana jeszcze w roku 2019 umowa handlowa UE-Mercosur, była blokowana przez polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, a także rząd premiera Morawieckiego, któremu udało się w tej sprawie mniejszość blokującą, a jej trwałym elementem były Polska i Francja, Irlandia, Węgry, a także Austria. Po przejęciu rządów przez Tuska sprzeciw został wycofany i szefowa KE Ursula von der Leyen pod koniec grudnia 2023 roku, poleciała do Brazylii i tam wstępnie podpisała umowę z krajami Mercosur. Teraz trwa proces jej zatwierdzania przez Parlament Europejski, a później Radę Unii Europejskiej, a ponieważ polski rząd zrezygnował z budowania mniejszości blokującej, niestety wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zostanie ona zatwierdzona przez te dwie unijne instytucje. Rząd Tuska blokowanie tej umowy już dawno odpuścił, na użytek polskiej opinii publicznej i protestujących polskich rolników jeszcze tylko mydli oczy, że coś w tej sprawie robi, ale ostatni komunikat ministra Krajewskiego jest potwierdzeniem, że rządzący „bezradnie rozkładają ręce” w tej sprawie.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Urodzony 19 września 1956 roku w Komorowie woj. mazowieckie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoły Głównej Handlowej – na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł na Sejm IV kadencji (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). Był Posłem VII kadencji Sejmu (pracował w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). W maju 2014 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Budżetowej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych