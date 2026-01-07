„Trzeba być człowiekiem bez kultury. Już nie mówiąc o szacunku dla tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, tylko kultury osobistej, żeby w ten sposób postąpić z symbolem religijnym, jakimkolwiek” - powiedział Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do skandalu w Kielnie, gdzie nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza.
Na początek poruszona została kwestia skandalu w Kielnie, gdzie nauczycielka wyrzuciła do kosza krzyż. Zrobiła to na oczach dzieci.
Trzeba być człowiekiem bez kultury. Już nie mówiąc o szacunku dla tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, tylko kultury osobistej, żeby w ten sposób postąpić z symbolem religijnym, jakimkolwiek. Dodatkowo na oczach dzieci, za które jest się odpowiedzialnym, ponosi się odpowiedzialność za ich wychowanie, za ich inkulturację narodową i zwykłą kulturę osobistą. To jest skandal. Ale poza tym oczywiście to przestępstwo karne…
