TYLKO U NAS. Rządzący chcą wprowadzić cenzurę. Mec. Kwaśniewski ostrzega: "To jest totalna kontrola debaty publicznej"

Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza. Mec. Kwaśniewski wprost o skandalu. "Skala nienawiści wobec chrześcijan narasta". Na zdjęciu mec. Jerzy Kwaśniewski / autor: Fratria
Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza. Mec. Kwaśniewski wprost o skandalu. "Skala nienawiści wobec chrześcijan narasta". Na zdjęciu mec. Jerzy Kwaśniewski / autor: Fratria

Trzeba być człowiekiem bez kultury. Już nie mówiąc o szacunku dla tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, tylko kultury osobistej, żeby w ten sposób postąpić z symbolem religijnym, jakimkolwiek” - powiedział Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do skandalu w Kielnie, gdzie nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza.

Trzeba być człowiekiem bez kultury. Już nie mówiąc o szacunku dla tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, tylko kultury osobistej, żeby w ten sposób postąpić z symbolem religijnym, jakimkolwiek. Dodatkowo na oczach dzieci, za które jest się odpowiedzialnym, ponosi się odpowiedzialność za ich wychowanie, za ich inkulturację narodową i zwykłą kulturę osobistą. To jest skandal. Ale poza tym oczywiście to przestępstwo karne…

