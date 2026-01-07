Zamknięto dwie kolejne porodówki! Co teraz z ciężarnymi? Szpitale nie wiedzą. Jabłoński: To prawdziwe „piekło kobiet”

Pod rządami koalicji Donalda Tuska coraz bardziej dramatyczna staje się sytuacja kobiet w ciąży. „Gazeta Wyborcza” informuje, że od stycznia przestały działać oddziały ginekologiczno-położnicze w Lesku i Leżajsku. Wcześniej zamknięto takie oddziały w Przeworsku i Nisku, a w poprzednich latach także w Ustrzykach Dolnych i Sanoku. „Wiecie, jak wygląda prawdziwe ‘piekło kobiet’? Właśnie tak. Podziękujcie panu Donaldowi Tuskowi” - skomentował całą sytuację na platformie X Paweł Jabłoński, poseł PiS.

Ministerstwo zdrowia zapowiadało, że za zlikwidowane oddziały ginekologiczno-położnicze w Lesku i Leżajsku zapewni organizację porodów na izbach przyjęć lub SOR-ach, a ponadto uruchomi całodobowy transport medyczny. Jednak do tej pory szpitale nie mają w tej sprawie rozporządzeń i pieniędzy na te działania.

Dlaczego porodówki są likwidowane? Głównie wynika to z niskiej liczby porodów i co za tym idzie strat finansowych.

Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w przypadku porodówki w Lesku, o której utrzymanie walka miała trwać parę lat.

Była ona jedyną w tej części województwa – z wielu miejscowości do najbliższego szpitala jest nawet 100 km. Mimo obietnic Ministerstwa Zdrowia, w tym deklaracji minister Izabeli Leszczyny z 1 lipca ub.r., oddział nie wznowił działalności

— podkreślono w tekście „Wyborczej”.

Nie ma rozporządzenia ani zasad finansowania”

Bogusław Piersiak, zastępca dyrektora ds. medycznych SPZOZ w Leżajsku, w dramatyczny sposób zarysowuje sytuację w swoim szpitalu.

Nie wiemy nic. Nie ma rozporządzenia ani zasad finansowania. Sami zdecydowaliśmy o całodobowych dyżurach położnych na SOR-ze. Minimalna obsada – pięć położnych – to koszt miliona złotych

— powiedział „GW” dyrektor Piersiak. Co więcej, szpitale nie wiedzą też, kto ma finansować transport medyczny, a także tego, czy będą musiały kupować karetki typu „N”.

Co w tej sytuacji z ciężarnymi kobietami?

Będą drżały, czy zdążą dojechać do szpitala. Czy nie urodzą w karetce? Albo będą wynajmować mieszkania w Rzeszowie czy Przemyślu na miesiąc przed porodem, żeby mieć pewność, że zdążą

— podkreśliła w rozmowie z „GW” jedna z położnych.

Jabłoński: Tak wygląda prawdziwe „piekło kobiet”

Do całej sprawy na platformie X odniósł się poseł PiS Paweł Jabłoński.

Wiecie, jak wygląda prawdziwe „piekło kobiet”? Właśnie tak. Podziękujcie panu Donaldowi Tuskowi

— napisał na X Paweł Jabłoński, poseł PiS.

