Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak skomentował fakt, że premier w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań. „Donald Tusk w wywiadach, kiedy jeszcze był w opozycji, mówił, że nie lubi Sejmu. Widać, że wprowadza demokrację walczącą, która ma tyle wspólnego z demokracją, ile milicja obywatelska miała z obywatelskością. Jest człowiekiem, który łamie konstytucję, łamie prawo, nie szanuje ludzi, nie szanuje też społeczeństwa i parlamentarzystów. Zresztą te metody, jakimi się posługuje, urągają przyzwoitości” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 były minister obrony narodowej.
