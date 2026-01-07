TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Premier opuścił 1140 sejmowych głosowań. Mariusz Błaszczak: Metody Donalda Tuska urągają przyzwoitości

Mariusz Błaszczak / autor: Telewizja wPolsce24
Mariusz Błaszczak / autor: Telewizja wPolsce24

Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak skomentował fakt, że premier w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań. „Donald Tusk w wywiadach, kiedy jeszcze był w opozycji, mówił, że nie lubi Sejmu. Widać, że wprowadza demokrację walczącą, która ma tyle wspólnego z demokracją, ile milicja obywatelska miała z obywatelskością. Jest człowiekiem, który łamie konstytucję, łamie prawo, nie szanuje ludzi, nie szanuje też społeczeństwa i parlamentarzystów. Zresztą te metody, jakimi się posługuje, urągają przyzwoitości” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 były minister obrony narodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań. „To więcej niż Morawiecki w trakcie całej poprzedniej czteroletniej kadencji”

