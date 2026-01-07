Wczoraj katolicy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w Polsce świętem Trzech Króli. Od XV wieku katolicy z tej okazji m.in. oznaczają drzwi kredą na znak, iż przyjęli prawdę o wcieleniu Syna Bożego. Poseł PiS Przemysław Czarnek zamieścił w sieci wideo, w którym pokazał, że tradycyjnie oznaczył drzwi w swoim domu. Spotkało się to z absurdalną krytyką ze strony wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy Anny Marii Żukowskiej.
TRZECH KRÓLI - Christus Mansionem Benedicat
— napisał na platformie X Przemysław Czarnek, poseł PiS.
Christus Mansionem Benedicat - niech Chrystus błogosławi ten dom. Kacper, Melchior i Baltazar. Chrońmy nasze tradycje, kulturę, brońmy krzyża, brońmy chrześcijaństwa
— powiedział na załączonym nagraniu Przemysław Czarnek, po napisaniu na drzwiach swojego domu oznaczenia C + M + B 2026.
W polskiej tradycji są dwa sposoby oznaczania drzwi domu z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego - teoretycznie najbardziej poprawny jest zapis nawiązujący do łacińskiego zdania „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi (Christus mansionem benedicat)”, który wybrał właśnie Przemysław Czarnek. W praktyce jednak bardzo wielu Polaków wybiera zapis K + M + B, co nawiązuje do imion trzech mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Kuriozalna uwaga Żukowskiej
Według posłanki Nowej Lewicy Anny Marii Żukowskiej, której jak publicznie wiadomo nie jest raczej po drodze z Kościołem, poseł PiS powinien się zdecydować na tę drugą formę.
I na końcu napisał po łacinie, a nie po polsku. K+M+B
— napisała na platformie X Anna Maria Żukowska, chyba nie zdając sobie sprawy, że zapis Przemysława Czarnka jest jednak bardziej poprawny.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750061-czarnek-oznaczyl-drzwi-kreda-kuriozalna-uwaga-zukowskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.