„Co do obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, dla mnie ta wizja jest niezwykle jasna. Kiedy połączymy naszą wizję świata, zharmonizujemy nasze polityki, bezpieczeństwa w obszarze międzymorza, będziemy jeszcze bezpieczniejsi niż dzisiaj. Będziemy mogli być bastionem bezpieczeństwa w środkowej i wschodniej Europie” - powiedział były premier Mateusz Morawiecki w Kanale Zero. Szef EKR został zapytany o to, jak zatrzymać żołnierzy USA w Polsce.
Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że USA nie będą już tak mocno zaangażowani wojskowo w Europie, jak przez ostatnie dekady. Wiąże się z tym obawa, że brak odpowiedniego wsparcia ze strony USA może narazić Stary Kontynent na wielkie niebezpieczeństwo. Polska znajduje się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ znajduje się w strefie potencjalnego zgniotu między NATO a Rosją.
W Kanale Zero doszło do ciekawej debaty, udział w niej wziął były premier Mateusz Morawiecki oraz ambasador USA Tom Rose. W pewnym momencie padło pytanie do szefa EKR ws. żołnierzy USA w Polsce: „Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać ich nad Wisłą?”.
Głęboko wierzę we wspólne interesy krajów podobnie myślących i dlatego właśnie wierzę, że razem z państwami skandynawskimi, Rumunią, Ukrainą w przyszłości także Turcją możemy zbudować silny region międzymorza - pomiędzy Morzem Bałtyckim i Czarnym. Wiele krajów, które czują gorący oddech rosyjskiego niedźwiedzia na plecach, chce go powstrzymać. To oznacza, że musimy ze sobą bardzo blisko współpracować. Jednak to prawdopodobnie nie wystarczy, nawet jeżeli to jest jeden z filarów naszego bezpieczeństwa
— powiedział Morawiecki.
Żołnierze USA w Polsce, jak zatrzymać?
Kolejnym filarem naszego bezpieczeństwa jest współpraca tych krajów międzymorza ze Stanami Zjednoczonymi - w obszarze technologii bezpieczeństwa wojska. Co do obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, dla mnie ta wizja jest niezwykle jasna. Kiedy połączymy naszą wizję świata, zharmonizujemy nasze polityki, bezpieczeństwa w obszarze międzymorza, będziemy jeszcze bezpieczniejsi niż dzisiaj. Będziemy mogli być bastionem bezpieczeństwa w środkowej i wschodniej Europie
— dodał były premier.
Wierzę, że to leży w interesie Stanów Zjednoczonych, ponieważ oznacza to, że Rosja, która jest junior partnerem Chin, może być trzymana w szachu. Może być powstrzymywana od prowadzenia agresywnej polityki i właśnie dlatego Stany Zjednoczone będą w stanie uwolnić część swoich zasobów i skupić się na regionie Indo-Pacyfiku. W ten sposób widzę krajobraz geopolityczny
— spuentował.
