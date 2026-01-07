W Kancelarii Premiera Donalda Tuska jakiś czas temu uznano, że wyraźna przewaga Polaków niezadowolonych z działań rządu to rzekomo wynik tego, że rząd za mało chwali się swoimi sukcesami. Teraz portal Onet ustalił, że za kampanię zachwalającą działania rządu Tuska pod hasłem „Robimy, nie gadamy” Polacy zapłacili ponad 7,8 mln zł.
Pociąg pędzący przez zielone pole i hasło: „Ten rząd przywraca połączenia kolejowe”. Kobieta i mężczyzna całujący niemowlę, a obok nich komentarz: „Ten rząd odblokował in vitro”. Żołnierz na tle metalowego płotu z informacją: „Ten rząd chroni polskie granice”. To tylko niektóre z ogromnych reklam, które w grudniu zawisły w całym kraju. Wszystko w ramach nowego pomysłu Kancelarii Premiera
— zauważył Onet.
Wspomnianą kampanię zapowiadał 11 grudnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
Robimy, nie gadamy, więc czasem zbyt mało chwalimy się tym, co ten rząd zrobił dla Polski. Dlatego ruszamy z kampanią bilboardową
— mówił wówczas Szłapka.
Prawie 8 milionów złotych na samochwalstwo rządu
Okazuje się, że Polacy za to samochwalstwo rządu musieli zapłacić dokładnie 7 mln 877 tys. 736 zł 67 gr. Środki te wydano z budżetu KPRM - takie informacje przekazało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w odpowiedzi na pytania Onetu o wspomnianą kampanię.
Poza wielkimi billboardami, których łącznie było 234 i które kosztowały mln 229 tys. 508 zł, w ramach kampanii wyprodukowano też spoty do telewizji, radia i do internetu, co kosztowało 585 tys. 24 zł 30 gr. Poza tym KPRM musiała zapłacić też za emisję reklam, ale tego kosztu już nie wyszczególniła. Z kolei stworzenie strony internetowej kampanii „Robimy, nie gadamy” kosztowało 5220 zł.
Czy wydanie blisko 8 milionów złotych z publicznych pieniędzy na kampanię propagującą sukcesy rządy zostanie dobrze ocenione przez Polaków? Ciekawe, czy takie pytanie, na które odpowiedź wydaje się być oczywista, zadali sobie inicjatorzy tej akcji.
Adam Stankiewicz/Onet
