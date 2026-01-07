W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że… nie jest i nigdy nie był komunistą. „Jest forma własności: państwowa, prywatna spółdzielcza. Komunizm nie zakłada formy własności prywatnej” - tłumaczył, w dodatku chwilę po tym, jak podzielił się zakusami na delegalizację partii Grzegorza Brauna.
Choć Włodzimierz Czarzasty wstąpił do PZPR w 1983 r., czyli w okresie, kiedy członkowie partii niezgadzający się na zbrodnie stanu wojennego, raczej z niej występowali, utrzymuje, że komunistą nie jest, a poza tym w zasadzie nie był ważną postacią represyjnego, narzuconego nam przez ZSRR systemu.
Delegalizacja partii Brauna
Jednocześnie marszałek Sejmu nie miał problemu, żeby nazywać innych na przykład „faszystami”. O stosunek Czarzastego do komunizmu i przedstawiania go jako części tego systemu zapytał dziś polityka Bogdan Rymanowski na antenie Radia Zet.
W „krótkiej piłce” powiedział pan „tak” na delegalizację partii Grzegorza Brauna jak pan sobie to wyobraża
— zwrócił uwagę dziennikarz.
Na razie spisuję sobie różne rzeczy na miejscu, w kajeciku. Słyszy pan, co ten człowiek mówi na temat Żydów, na temat Holokaustu, na temat mniejszości wszelkiego typu, zaznaczam. Na temat miejsca Polski na mapie Europy i mapie świata, na temat Rosji, Ukrainy. Słyszy pan jak podburza ludzi. Ogląda pan przy nim różnych ludzi, również tych, którzy na przykład byli mordercami, wracają z RPA i się mówi że na przykład będą na listach do Sejmu…
— wyliczał Czarzasty, po czym zastrzegł, że nie mówi o procedurze delegalizacji, lecz o swoich poglądach na temat działalności Brauna.
Czarzasty: Nie jestem komunistą
Rymanowski zapytał, jak wyobraża sobie reakcję zwolenników partii Brauna, która już teraz zyskuje w sondażach i choć z wieloma jej poglądami ciężko jest się utożsamiać, to delegalizacja w obecnej sytuacji mogłaby oznaczać, że Czarzasty w ten sposób wyeliminował zagrażającego mu rywala
Ta partia jest rywalem dla każdej demokratycznej partii
— stwierdził Czarzasty.
W sondażu, na który pan się powołuje, o tyle samo, co partia Brauna poszła do góry, spadła Konfederacja. Te przepływy ograniczone są do dwóch grup. Jedna to jest grupa pisowsko-konfederacyjno-braunowo-prezydencka. Nawiasem mówiąc, to jest porażka pana prezydenta, że jest utożsamiany z takim człowiekiem jak Braun. Powiem szczerze, że bym to przemyślał na jego miejscu
— wskazał marszałek.
Dopytywany, co ma zrobić prezydent Karol Nawrocki w sprawie Brauna, polityk odpowiedział:
Nazywać rzeczy po imieniu.
Faszystę trzeba nazywać faszystą, komunistę – komunistą
— tłumaczył polityk, który wstąpił w 1983 r. do PZPR i pozostał w partii aż do jej rozwiązania, a w ostatnich latach m.in. twierdził, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę.
Faszyzm i komunizm są w Polsce zakazane. Wszystkie skrajne historie, które zagrażają demokracji w Polsce, powinny być eliminowane
— przekonywał dalej Czarzasty.
Jak pan się czuje jak ktoś pana nazywa komunistą?
— zapytał nagle Rymanowski.
Dobrze się czuję, bo nie jestem komunistą
— powiedział marszałek Sejmu. Na dopytywaniu dziennikarza, czy nigdy nie był komunistą, Czarzasty podkreślił, że aby być komunistą, trzeba mieć… komunistyczne poglądy.
I nie za bardzo byłem za tym, żeby na przykład… Socjaldemokracja zawsze uważała, bo na to trzeba spokojnie w ten sposób patrzeć - formy własności: jest forma własności państwowa prywatna spółdzielcza. Komunizm nie zakłada formy własności prywatnej
— stwierdził marszałek, „zagadując” temat i zapominając, że nie zdefiniował, jakie poglądy mają za to faszyści.
Czy kiedy mówił, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę, to nie był komunistą? A czy w czerwcu oszukał Władysława Frasyniuka, komentując jego wypowiedź: „Drogi Władysławie Frasyniuku! Żeście komunistów pokonali? No nie. Wyście się z nami, k…wa, przy Okrągłym Stole i 4 czerwca 1989 r. do-ga-da-li!”. Jego oddanie Donaldowi Tuskowi
