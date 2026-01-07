Zapowiedź spotkania premiera Tuska z prezydentem Nawrockim wywołała ogromne polityczne emocje i obustronne oskarżenia… o podejście KPRP i KPRM do kwestii bezpieczeństwa! Szef BPM Marcin Przydacz stanowczo skwitował komentarz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Zaapelował, by to troska o bezpieczeństwo państwa wreszcie przeważyła.
Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział po szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim.
Premier Tusk zapowiada spotkanie z prezydentem. Mam nadzieję, że tym razem rozsądek i troska o bezpieczeństwo Ojczyzny pokonają złe emocje
— napisał Marcin Kierwiński.
„Wymaga tego interes Rzeczypospolitej”
Na wpis zareagował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Dość niespodziewana krytyka Premiera przez jego ministra. Trudno się jednak nie zgodzić, że czasami w Kancelarii Premiera przeważają złe emocje. Należy się zgodzić z nadzieją Pana Ministra, że tym razem troska o bezpieczeństwo Ojczyzny weźmie górę w podejściu Szefa Rządu. Wymaga tego czas i interes Rzeczypospolitej
— wskazał Marcin Przydacz.
X/tt
