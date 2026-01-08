„Uwaga! 799 992 zł dla TVN! I to od Ministerstwa Energii” - poinformował na portalu X europoseł PiS Jacek Ozdoba. Polityk opublikował odpowiedź, jaką otrzymał z resortu kierowanego przez Miłosza Motykę.
Europoseł PiS Jacek Ozdoba wystosował zapytanie do Ministerstwa Energii ws. wydanych środków na podmioty branży medialnej. Okazało się, że resort kierowany przez Miłosza Motykę (PSL) podpisał umowę z TVN S. A.
Uwaga! 799 992 zł dla TVN! I to od Ministerstwa Energii
— napisał Ozdoba na portalu X, publikując przy okazji odpowiedź z Ministerstwa Energii.
Wpis Rafała Bochenka
Prawie 800 tys zł dla TVN-u? W czasach gdzie brakuje dosłownie na wszystko: służba zdrowia, wojsko, a obywatelom podnosi się regularnie podatki z powodu gigantycznej dziury budżetowej TVN obsypywany jest „workami” pieniędzy na swoją propagandę
— dodał Rafał Bochenek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750047-resort-motyki-hojny-dla-tvn-ozdoba-ujawnil-olbrzymia-kwote
