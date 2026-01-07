„Gdyby nie mądrość Polaków i prezydentem nie zostałby Karol Nawrocki, to kto na polskiej scenie politycznej miałby relacje z obecną administracją Stanów Zjednoczonych? Kto by się tego podjął? Pan Czarzasty? Pan Trzaskowski, gdyby został prezydentem? Pan Tusk, który opowiadał różne smutne rzeczy? O panu Sikorskim już nie wspomnę. Brutalna prawda jest taka, że ten rząd powinien codziennie rano na Mszę chodzić i modlić się za to, że mają prezydenta, który może wziąć telefon i zadzwonić do prezydenta Donalda Trumpa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Piotr Król.
CZYTAJ WIĘCEJ: Spotkanie Karol Nawrocki-Donald Tusk. Marcin Przydacz podał prawdopodobną datę. W tle kwestia nominacji ambasadorskich…
