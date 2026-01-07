Przed tegorocznym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (której założyciel i lider Jerzy Owsiak budzi od kilkunastu lat kontrowersje), premier Donald Tusk postanowił… dać sygnał do ataku na opozycję. „Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność” - napisał na portalu X, po czym zwrócił się do internautów z pytaniem: „Chyba na to nie pozwolicie?”. Komentatorzy poznali się na szantażu moralnym i emocjonalnym uprawianym przez szefa rządu.
Jerzy Owsiak, założyciel i lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ostatnich latach coraz bardziej angażuje się politycznie (dość powiedzieć, że na krótko przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 r. na ulicach polskich miast pojawiły się plakaty WOŚP „Polacy! Pokonajmy to zło! WYGRAMY!” (pod spodem, znacznie drobniejszym drukiem, napisane było „z sepsą”). Z drugiej strony Owsiak od wielu lat jest w sporze sądowym z blogerem Piotrem Wielguckim „Matką Kurką”, który zarzuca mu nieprzejrzystość rozliczeń WOŚP. W społeczeństwie panuje też przekonanie, że Owsiaka krytykować nie wolno, ponieważ jego fundacja zbiera pieniądze na wyposażenie szpitali (czyli coś, co w zasadzie powinno leżeć w gestii państwa polskiego). Od czasu dojścia koalicji 13 grudnia do władzy, Orkiestrę wspierają nie tylko prywatne, ale i państwowe spółki czy instytucje. W zeszłym roku doszło do bezprecedensowej sytuacji, kiedy to państwo postawiło na nogi służby, aby… ścigały internautów, często emerytów i rencistów, piszących krytyczne komentarze na temat Jerzego Owsiaka (często przekraczające dopuszczalne granice debaty publicznej, jak w przypadku pani Izabeli z Torunia).
Tusk: Chcą zniszczyć Owsiaka
Zwolennicy PiS czy innych konserwatywnych i prawicowych ugrupowań, coraz chętniej deklarują, że nie będą wspierać WOŚP, dopóki Jerzy Owsiak nie przedstawi swoich rozliczeń, a lidera fundacji krytykują za jego zaangażowanie polityczne po konkretnej stronie. Z kolei zwolennicy obecnej władzy coraz częściej otwarcie okazują wsparcie dla inicjatywy Owsiaka, deklarując przy tym, że robią to… na złość przeciwnikom. Podczas, gdy faktycznym celem powinna pozostać przecież pomoc chorym - zwłaszcza dzieciom.
Dziś w sprawę postanowił zaangażować się sam premier Donald Tusk.
Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?
— pyta we wpisie na portalu X.
„Transparentność to obowiązek”
Nie zdefiniował, kto konkretnie chce „zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę”, choć szerszy kontekst wpisu pozwala się domyślić. Są jednak i tacy komentatorzy, którzy oceniają, że zarówno Owsiak, jak i Wałęsa sami zniszczyli swoją legendę działaniami w ostatnich latach. A co więcej - że tego rodzaju wpisy premiera pachną szantażem emocjonalnym, w których zresztą polityczne środowisko Tuska specjalizuje się od wielu lat.
Owsiak i WOŚP nie są świętymi krowami. Jeśli ktoś miesza działalność charytatywną z polityką, musi liczyć się z krytyką. Transparentność to obowiązek
— skomentował wpis Tuska Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Coś niedobrego musi się dziać z mobilizacją i emocjami wśród internetowych pisoj….ów, i szczurkopodobnych wyznawców tusoidalnej sekty,że sam „krulEU” wzywa na pomoc takie autorytety jak Wałęsa czy Owsiak. Teraz w odwodzie została mu już tylko Kurdej-Szatan i Eliza Michalik
— napisał europoseł PiS Joachim Brudziński.
Sugeruje Pan Premier, że Owsiak też donosił?
— zapytał Tobiasz Bocheński, także europarlamentarzysta PiS.
To ten Jerzy Owsiak, co pod logiem i za pieniądze Orkiestry angażował się i wspierał Waszą kampanię? To ten Wałęsa z ubecką przeszłością, który w rozmowie z Olejnik mówił, że dostał od komunistów pieniądze i mieszkanie? Bo jak tak, to nie ma kogo bronić, bo nie ma kogo niszczyć
— napisał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Nie pozwolimy na represję wobec tych, którzy mówią, jak jest
— podkreślił dziennikarz Bartłomiej Graczak.
Ale jak chcą zniszczyć, tymi puszkami przy każdej kasie w Lidlach i Biedronkach? Czy wsparciem SSP?
— zapytał Paweł Rybicki.
O nasz dzielny Premier teraz będzie odpalał całomiesięczną wojnę z WOŚP. Napuści jednych na drugich w imię politycznych zysków. Jednocześnie swymi działaniami Premier doprowadza do zapaści służby zdrowia i dzietności - no ale kto by się przejmował - ważniejsza polaryzacja. DZIADOSTWO
— ocenił Adam Czarnecki, inicjator akcji Stoimy dla CPK.
Warto przypominać Donaldowi Tuskowi takie wpisy, kiedy za jakieś dwa dni znów będzie „wzywał do pojednania”, a za trzy - znów atakował opozycję.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750044-co-kombinuje-tusk-chca-zniszczyc-jerzego-owsiaka
