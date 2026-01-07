Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prawdopodobnie w piątek, 9 stycznia, dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Z kolei omówienie nominacji ambasadorskich według Przydacza to kwestia potencjalnych styczniowych rozmów z MSZ.
Spotkanie Nawrocki-Tusk
Prezydencki minister został zapytany w TVN24, kiedy dojdzie do spotkania między prezydentem i premierem.
W tym tygodniu dojdzie do spotkania, (…) pan prezydent przyjmie pana premiera. Z tego, co wiem, są już w bezpośrednim kontakcie
— odpowiedział.
Dodał, że będzie miało ono miejsce najprawdopodobniej w piątek, 9 stycznia.
Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga tutaj bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi jednak urzędnikami w państwie polskim
— ocenił Przydacz.
Nominacje ambasadorskie
Szef BPM był pytany także o warunki, jakie powinien spełnić minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w celu rozwiązania sporu o nominacje ambasadorskie z prezydentem Nawrockim. Jako pierwsze działanie, które powinien podjąć szef MSZ, Przydacz wskazał na konieczność uzasadnienia powodów zakończenia pełnienia misji przez ponad 50 ambasadorów, których Sikorski odwołał z placówek w marcu 2024 r.
Jako drugi warunek Przydacz wskazał na „powrót do tradycji wypracowanej przez ostatnie 30 lat co do obsady placówek” oraz „uznanie, że to prezydent finalnie decyduje”.
Najpierw trzeba ustalić z prezydentem listę. Można się tutaj, tak naprawdę, mówiąc wprost, dogadać - w tym sensie jest część placówek, które bardziej przynależą polityce rządowej, inne, na których bardziej panu prezydentowi zależy, ale ta wstępna, pierwotna zgoda musi zostać przyjęta
— podkreślił.
Dodał, że Sikorski zna „doskonale” przedstawione warunki.
Spotkanie z przedstawicielami MSZ
Przekazał również, że do spotkania między obozem prezydenta i przedstawicielami MSZ w sprawie nominacji ambasadorskich dojdzie „niebawem”. Doptywany o konkretną datę Przydacz ocenił, że stanie się to w styczniu.
Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim ws. nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że „nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta”. W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires.
Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750040-spotkanie-nawrocki-tusk-przydacz-podal-prawdopodobna-date
