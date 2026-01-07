WIDEO

Ładny gest prezydenta! Nawrocki przyszedł przywitać się z chorążymi. Zabrzmiało głośne: "Czołem panie prezydencie!"

autor: X/Mikołaj Bujak
Mikołaj Bujak, osobisty fotograf prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował na platformie X nagranie pokazujące przywitanie głowy państwa z chorążymi. Do spotkania doszło w święto Trzech Króli. Przypomnijmy, że Para prezydencka wzięła udział w warszawskim Orszaku Trzech Króli.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki wspólnie z Polakami na Orszaku Trzech Króli. „Tadek mnie pilnuje tutaj”; „Dzień dobry, pięknie, że jesteście!”

Chciałem się z wami przywitać i podziękować. I krzyknąć: czołem chorążowie

— powiedział prezydent.

W odpowiedzi słyszymy głośne:

Czołem panie prezydencie!

