Mikołaj Bujak, osobisty fotograf prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował na platformie X nagranie pokazujące przywitanie głowy państwa z chorążymi. Do spotkania doszło w święto Trzech Króli. Przypomnijmy, że Para prezydencka wzięła udział w warszawskim Orszaku Trzech Króli.
Chciałem się z wami przywitać i podziękować. I krzyknąć: czołem chorążowie
— powiedział prezydent.
W odpowiedzi słyszymy głośne:
Czołem panie prezydencie!
