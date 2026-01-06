Minister Waldemar Żurek ma już na koncie pierwszy „sukces”, Fundusz Sprawiedliwości został sparaliżowany. „To dzięki Zbigniewowi Ziobro stworzono sieć 300 organizacji, które pomagały ludziom, którzy doświadczyli skutków przestępstw. Ofiarom gwałtów, molestowań i znęcania się” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Michał Wójcik, który próbował skontaktować się wczoraj z kilkoma organizacjami. „Telefony wyłączone, a w niektórych komunikat, że nie dostali pieniędzy z MS. Niebieska linia pomagała 20 lat i nigdy nie było tak, że odsyłała ludzi” - stwierdził wzburzony Wójcik.
Mnóstwo ofiar przestępstw pozostaje obecnie bez pomocy, która płynęła z Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozstrzygnęło w terminie konkursu na przydział tych środków. Nie działa także całodobowa infolinia dla ofiar przemocy.
Trudno to nawet skomentować, dlatego że przez dwa lata z powodu jakichś wydumanych zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości przeciwko opozycji ta władza ściga m.in. Zbigniewa Ziobro, Marcina Romanowskiego, Dariusza Mateckiego i urzędniczki MS. Mówi o jakieś zorganizowanej, wydumanej grupie przestępczej. Po czym okazuje się, że po dwóch latach nie potrafią zorganizować konkursów, aby z Funduszu Sprawiedliwości pomagać ofiarom przestępstw
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Michał Wójcik.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro: Tusk z Żurkiem splunęli na ofiary przestępstw. Fundusz Sprawiedliwości służy im wyłącznie do realizacji prymitywnej zemsty
Sieć 300 organizacji
Michał Wójcik uważa, że minister Żurek sparaliżował działanie Funduszu Sprawiedliwości, który przy pomocy licznych organizacji i stowarzyszeń świadczył pomoc tysiącom osób każdego dnia.
To dzięki Zbigniewowi Ziobro stworzono sieć 300 organizacji, które pomagały ludziom, którzy doświadczyli skutków przestępstw. Ofiarom gwałtów, molestowań, znęcania się. Chodzi zarówno o dzieci, jak i ludzi dorosłych, o wszystkich obywateli, którzy mogli do tej pory dzwonić na niebieską linię, by otrzymać pomoc, m.in. psychologiczną, prawną, czy też bony żywnościowe. Nagle okazało się, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie dopełniło obowiązku, bo nie ogłoszono konkursów
— stwierdził były wiceminister sprawiedliwości.
Wczoraj zadzwoniłem do kilku organizacji. W części telefony wyłączone, a w niektórych komunikat danego stowarzyszenia, że nie dostali pieniędzy z Ministerstwa Sprawiedliwości i „dziękujemy za współpracę”. Niebieska linia pomagała 20 lat i nigdy nie było tak, że odsyłała ludzi. To jest wstrząsające, takich sytuacji nigdy nie było, a ja również z nimi często rozmawiałem
— oświadczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Minister Waldemar Żurek stworzył 10 dodatkowych etatów dla ludzi, którzy mieli oceniać wnioski w ramach tego właśnie konkursu, żeby ruszyły od stycznia, ale to nie pomogło. Wskazał firmę i dał miliom złotych na przetarg, żeby wyłonić tę firmę. Tymczasem ta firma zwróciła się do pani dyrektor, która przez 7 miesięcy była w więzieniu, aby pomogła im oceniać wnioski. To jest coś tak absurdalnego i skandalicznego, że ciężko to komentować
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Ziobro: FS jest sparaliżowany. Żurek zaniedbał swoje obowiązki, wolał jeździć z Wrzosek po Polsce i zajmować się polityką
Ks. Michał Olszewski
Jedną z pierwszych ofiar działań nowego rządu był ks. Michał Olszewski, który przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości wybudował w Warszawie ośrodek dla ofiar przestępstw.
W tym dniu wyjątkowym, świątecznym, radosnym Objawienia Pańskiego chciałbym przesłać, jeżeli nas słucha w tej chwili (ks. Michał Olszewski - przyp. red.) najlepsze życzenia i pozdrowienia i w powiedzieć takie zdanie, które wypowiedział św. Jan Paweł II „jeszcze będzie pięknie”. To nie była przypadkowa osoba wskazana. Chcę powiedzieć, że takich projektów było więcej, ale moim zdaniem ze względu na to, że chodziło właśnie o księdza, spotkał się z takim całym aparatem represji, bo to był ksiądz. A przecież były też inne projekty. Nie chcę wskazywać i wymieniać ich z nazwy, bo to nie o to chodzi, ale były bardzo podobne mechanizmy pozyskiwania środków z Funduszu Sprawiedliwości. On nie ukradł żadnych pieniędzy, nie ma zresztą takich zarzutów. Natomiast ta władza zniszczyła tego człowieka, zniszczyła jego krewnych, bliskich. Bardzo dziękuję tym wszystkim z państwa, którzy modlą się za księdza Michała. Czy to był przypadek? Nie ma przypadków w takich sytuacjach
— powiedział poseł Michał Wójcik.
CZYTAJ TAKŻE: Ks. Olszewski dziękuje za modlitwy i wsparcie! „Głosząc Miłosierdzie Boga, nie kłamałem. Doświadczam miłosiernego przytulenia”
Nieodpowiedzialny Tusk
Poseł Wójcik został także poproszony o odniesienie się do słów Donalda Tuska, który zaatakował administrację prezydenta USA Donalda Trumpa.
Chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty Paktu Północnoatlantyckiego nie spotykają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim
— powiedział w czasie konferencji Tusk.
Odniosę się do wypowiedzi premiera, bo w końcu jest to osoba, która stoi na czele polskiego rządu i odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Wypowiadanie takich zdań, gdzie do końca nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę, jest bardzo nieodpowiedzialne. To polityk, który ma dbać o naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Ma dbać o to, żeby sojusz budował się, a nie zmniejszał i żeby nasz najważniejszy sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, dalej gwarantował bezpieczeństwo Polski poprzez udział 10 tys. żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce w tej bardzo trudnej, dynamicznej sytuacji
— ocenił słowa premiera Donalda Tuska polityk PiS.
Odbieram te słowa, jako zapowiedź właściwie nie wiadomo czego, bo do końca nie wiemy, o co chodzi i to jest nieodpowiedzialne. W przestrzeni publicznej już powoduje jakieś dyskusje, o co może tak naprawdę chodzić. Premier z całą pewnością nie jest kochany przez administrację amerykańską i jak wynika z jego słów, on jej też za bardzo nie lubi, ale nadal jest przecież premierem
— podsumował poseł Michał Wójcik. Polityk uznał, że komentowanie słów dziennikarki Elizy Michalik, która chce wykluczyć USA z NATO, ponieważ mogą przekazywać informacje Rosji jest bezcelowe. Takie twierdzenia są bowiem zbyt absurdalne, aby się do nich odnosić.
CZYTAJ TAKŻE: Eliza Michalik chce… wykluczyć USA z NATO. „Być może przekazują informacje Rosji”. „Radykalne, ale może powinniśmy wciągnąć Chiny”
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
