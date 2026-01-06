Eliza Michalik - niegdyś po prostu antypisowska publicystka, a dziś - krzewicielka nawet najdzikszych teorii spiskowych, pod warunkiem, że uderzają w PiS i/lub prezydenta Karola Nawrockiego, podzieliła się z internautami kolejnym sensacyjnym pomysłem. „W tej chwili bycie USA w NATO i dawanie im dostępu do informacji wojskowych to jest ściąganie na siebie kłopotów, bo ja uważam, że oni być może przekazują te informacje Rosji” - podkreśliła. „Ja uważam, że USA powinny być wykluczone z NATO”- dodała. Na tym jednak niepokojących pomysłów nie koniec. „Ja wiem, radykalne, ale powinniśmy być może zrobić wszystko, żeby wciągnąć Chiny do sojuszu” - dodała. Na szczęście później sama dość przytomnie zauważyła, że nie jest strategiem wojskowym.
W ostatnim czasie Eliza Michalik intensywnie promowała książkę „Zdelegalizować PiS”, napisaną wspólnie z Janem Pińskim i wydaną w jego wydawnictwie. Nasilony kontakt z tym egzotycznym uniwersum musiał wywrzeć potężny wpływ na dziennikarkę, która jeszcze do niedawna była kojarzona po prostu z antyPiS-em, lecz w ostatnich latach znacząco się zradykalizowała i sięga po coraz bardziej szokujące teorie.
Michalik: Trump zalegalizował przemoc Putina
A jednak ten najnowszy „występ” przebić będzie chyba ciężko. W najnowszym filmie na swoim kanale na Youtube, zatytułowanym „Kogo Trump napadnie po Wenezueli?” i opublikowanym wczoraj, Michalik była łaskawa stwierdzić, że Stany Zjednoczone w NATO stanowią obecnie zagrożenie dla tego Sojuszu. Znalazła nawet inne mocarstwo, które mogłyby zastąpić w NATO Waszyngton.
Ja wiem że nikt nie lubił prezydenta Wenezueli. Ja wiem, że doprowadził swój naród do nędzy i do upadku. Ale mimo to Stany Zjednoczone, Trump naruszył kartę Narodów Zjednoczonych i dopuścił się agresji, którą Trybunał w Norymberdze określił jako najgorszą ze wszystkich. Ten atak był sprzeczny z artykułem drugim Karty Narodów Zjednoczonych, który mówi, że spory międzynarodowe muszą być rozwiązywane pokojowo. a kraje szanują wzajemnie suwerenność terytorialną innych krajów
— stwierdziła publicystka, zapominając jednak o tym, że „prezydent Wenezueli” nie był uznawany za prawowitego przywódcę przez wiele krajów, w tym USA czy państwa Europy Zachodniej. Za legalnego prezydenta uznawały Maduro natomiast takie wschodnie satrapie jak Rosja.
Eliza Michalik poszła jeszcze dalej, twierdząc, że Trump robi dokładnie to samo, co Putin.
Putin zrobił to Ukrainie i robi to Europie. Nikt go tak naprawdę nie powstrzymuje. Trump wszedł z nim w sojusz i pomógł mu zalegalizować tę przemoc. I wykorzystał przemoc Putina do tego, żeby robić to samo i będzie robił to samo. I nikt już teraz nie może czuć się bezpieczny
— dodała.
Wyrzucić USA z NATO i zastąpić… Chinami?
A następnie przyszedł czas na moment kulminacyjny i być może efekt współpracy z Janem Pińskim.
Ja uważam, że USA powinny być wykluczone z NATO, że wszyscy powinniśmy, wszystkie kraje, które są w NATO i w Unii Europejskiej, wszyscy powinni sięgnąć do portfeli, które są grube i zacząć finansować NATO bez USA. Ja wiem, radykalne, ale powinniśmy być może zrobić wszystko, żeby wciągnąć Chiny do sojuszu
— stwierdziła Michalik.
Albo po prostu, nie wiem: Finlandia, Polska, kraje bałtyckie, kraje skandynawskie - powinniśmy trzymać się razem. Nie jestem strategiem wojskowym, więc myślę, że są mądrzejsi ludzie ode mnie, którzy naprawdę potrafią wymyśleć sojusze, które zrównoważą sojusz z USA, który nie jest już sojuszem
— dodała. Celowo zachowaliśmy błąd: „wymyśleć” zamiast „wymyślić”.
I wreszcie - wisienka na tym torcie z folii aluminiowej.
Ja wręcz uważam, że w tej chwili bycie USA w NATO i dawanie im dostępu do informacji wojskowych to jest ściąganie na siebie kłopotów, bo ja uważam, że oni być może przekazują te informacje Rosji. Po prostu tak uważam. Uważam, że jest takie ryzyko
— podkreśliła.
I z tego powodu zapewne powinniśmy do Sojuszu wciągnąć Chiny, które z całą pewnością są Rosji bliższe niż Stany Zjednoczone. A co więcej - tak samo zaskoczone i zaniepokojone działaniami Trumpa wobec Maduro.
YT: Eliza Michalik/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750012-michalik-chce-wykluczyc-usa-z-nato-wciagnac-chiny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.