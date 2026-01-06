WIDEO I ZDJĘCIA

Prezydent Nawrocki wspólnie z Polakami na Orszaku Trzech Króli. "Tadek mnie pilnuje tutaj"; "Dzień dobry, pięknie, że jesteście!"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak
Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak

Prezydent Karol Nawrocki ze swoją małżonką Martą wziął udział w warszawskim Orszaku Trzech Króli. Była tam również reporterka Telewizji wPolsce24 Anna Pawelec, która zadała kilka pytań głowie państwa. W tym roku Nawroccy po raz pierwszy uczestniczą w orszaku jako para prezydencka. Głowie państwa i pierwszej damie towarzyszył nastoletni syn Antoni. „Wartości chrześcijańskie, które są z nami od ponad 1000 lat, są tym, co konstytuuje naszą wspólnotę narodową. I nawet wówczas, gdy władza niekoniecznie pielęgnuje (…) wartości chrześcijańskie, to pielęgnują je po prostu Polacy” - powiedział naszej telewizji prezydent.

Warszawiacy, którzy wzięli dziś udział w Orszaku Trzech Króli, mogli spotkać na tym wydarzeniu Parę Prezydencką. W rozmowie z Telewizją wPolsce24 prezydent Karol Nawrocki ujawnił, że coroczny udział jego rodziny w orszaku (a w tym roku po raz pierwszy w takiej roli), to zasługa przede wszystkim jego małżonki Marty.

CZYTAJ TAKŻE: Tysiące osób bierze udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Prezydent Nawrocki: Polska jest bardzo przywiązana do katolickich tradycji

Co ujmuje prezydenta w Orszakach Trzech Króli?

Możemy się radować Dniem Objawienia Pańskiego, powszechnie znanego jako Święto Trzech Króli. Więc jesteśmy radośni i zaraz będziemy szli, mówiąc głośno, że Polska do tych tradycji katolickich, chrześcijańskich, do objawienia Jezusa, jest bardzo przywiązana

— powiedział prezydent Karol Nawrocki reporterce Telewizji wPolsce24 Annie Pawelec.

Pytany, jak ważne jest wspólnotowe przeżywanie takich świąt jak to dzisiejsze, zwrócił uwagę, że Orszak Trzech Króli „jest dziełem społecznym”, a to „szczególnie ujmujący” element tego święta.

Stowarzyszenie, które społecznymi siłami zorganizowało ten orszak, doprowadziło do tego, że dzisiaj już 900, zdaje się, miejscowości w Polsce jest wypełnione orszakami. Więc ujmująca jest nie tylko ta magia samego święta, ale także ten głęboki społeczny czyn i to, że Polacy z serca organizują orszaki w całej Polsce i biorą w nich udział. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe

— podkreślił.

To jest jeden z naszych fundamentów”

Na uwagę dziennikarki, że dla przetrwania narodu ważne jest zachowanie tradycji - nie tylko świeckich, ale również kościelnych, prezydent odpowiedział:

Oczywiście, to jest jeden z naszych fundamentów, obok pięknego polskiego języka, obok naszej kultury.

Także wartości chrześcijańskie, które są z nami od ponad 1000 lat, są tym, co konstytuuje naszą wspólnotę narodową. I nawet wówczas, gdy władza - a różne były okresy, także w III Rzeczpospolitej- niekoniecznie pielęgnuje wartości chrześcijańskie, to pielęgnują je po prostu Polacy. Głęboko są w nas te wartości, a one znaczą: miłość, miłosierdzie, szacunek do drugiego człowieka. Takim jesteśmy narodem

— podkreślił Karol Nawrocki.

Braliśmy już udział w orszakach i jest to dla nas zupełnie naturalne, ale oddam ten sukces swojej żonie

— stwierdził, pytany, kto wpadł na pomysł udziału w Orszaku.

Żona oczywiście nie wyobrażała sobie, że tak jak każdego roku nie weźmiemy udziału w orszaku. A w związku z tym, że mieszkamy chwilowo w tym miejscu, to bliżej nam do Warszawy i możemy u samego źródła wziąć udział w Orszaku Trzech Króli. Było to naturalne dla naszej rodziny oczywiście, ale pierwszą ideę rzuciła moja małżonka Marta. I będziemy każdego roku z państwem, bo to radosne, piękne święto

— dodał prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak Prezydent Karol Nawrocki na Orszaku Trzech Króli / autor: PAP/Piotr Nowak

Prezydent wśród uczestników Orszaku

Wydarzenie było okazją także do spotkania i przyjaznej rozmowy z Parą Prezydencką, której towarzyszył nastoletni syn Antoni. Kancelaria Prezydenta zamieściła już kilka krótkich filmików z dzisiejszego dnia. Na jednym z nich prezydent Nawrocki trzyma na rękach małe dziecko.

Tadek mnie pilnuje tutaj. Pastuszek. Czołem. Dzień dobry. Pięknie, że jesteście. Czołem!

— mówi do kamery.

CZYTAJ TAKŻE: Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną także świętem Trzech Króli. „To jedno z najstarszych świąt”

wPolsce24/prezydet.pl/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych