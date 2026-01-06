Prezydent Karol Nawrocki ze swoją małżonką Martą wziął udział w warszawskim Orszaku Trzech Króli. Była tam również reporterka Telewizji wPolsce24 Anna Pawelec, która zadała kilka pytań głowie państwa. W tym roku Nawroccy po raz pierwszy uczestniczą w orszaku jako para prezydencka. Głowie państwa i pierwszej damie towarzyszył nastoletni syn Antoni. „Wartości chrześcijańskie, które są z nami od ponad 1000 lat, są tym, co konstytuuje naszą wspólnotę narodową. I nawet wówczas, gdy władza niekoniecznie pielęgnuje (…) wartości chrześcijańskie, to pielęgnują je po prostu Polacy” - powiedział naszej telewizji prezydent.
Warszawiacy, którzy wzięli dziś udział w Orszaku Trzech Króli, mogli spotkać na tym wydarzeniu Parę Prezydencką. W rozmowie z Telewizją wPolsce24 prezydent Karol Nawrocki ujawnił, że coroczny udział jego rodziny w orszaku (a w tym roku po raz pierwszy w takiej roli), to zasługa przede wszystkim jego małżonki Marty.
Co ujmuje prezydenta w Orszakach Trzech Króli?
Możemy się radować Dniem Objawienia Pańskiego, powszechnie znanego jako Święto Trzech Króli. Więc jesteśmy radośni i zaraz będziemy szli, mówiąc głośno, że Polska do tych tradycji katolickich, chrześcijańskich, do objawienia Jezusa, jest bardzo przywiązana
— powiedział prezydent Karol Nawrocki reporterce Telewizji wPolsce24 Annie Pawelec.
Pytany, jak ważne jest wspólnotowe przeżywanie takich świąt jak to dzisiejsze, zwrócił uwagę, że Orszak Trzech Króli „jest dziełem społecznym”, a to „szczególnie ujmujący” element tego święta.
Stowarzyszenie, które społecznymi siłami zorganizowało ten orszak, doprowadziło do tego, że dzisiaj już 900, zdaje się, miejscowości w Polsce jest wypełnione orszakami. Więc ujmująca jest nie tylko ta magia samego święta, ale także ten głęboki społeczny czyn i to, że Polacy z serca organizują orszaki w całej Polsce i biorą w nich udział. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe
— podkreślił.
„To jest jeden z naszych fundamentów”
Na uwagę dziennikarki, że dla przetrwania narodu ważne jest zachowanie tradycji - nie tylko świeckich, ale również kościelnych, prezydent odpowiedział:
Oczywiście, to jest jeden z naszych fundamentów, obok pięknego polskiego języka, obok naszej kultury.
Także wartości chrześcijańskie, które są z nami od ponad 1000 lat, są tym, co konstytuuje naszą wspólnotę narodową. I nawet wówczas, gdy władza - a różne były okresy, także w III Rzeczpospolitej- niekoniecznie pielęgnuje wartości chrześcijańskie, to pielęgnują je po prostu Polacy. Głęboko są w nas te wartości, a one znaczą: miłość, miłosierdzie, szacunek do drugiego człowieka. Takim jesteśmy narodem
— podkreślił Karol Nawrocki.
Braliśmy już udział w orszakach i jest to dla nas zupełnie naturalne, ale oddam ten sukces swojej żonie
— stwierdził, pytany, kto wpadł na pomysł udziału w Orszaku.
Żona oczywiście nie wyobrażała sobie, że tak jak każdego roku nie weźmiemy udziału w orszaku. A w związku z tym, że mieszkamy chwilowo w tym miejscu, to bliżej nam do Warszawy i możemy u samego źródła wziąć udział w Orszaku Trzech Króli. Było to naturalne dla naszej rodziny oczywiście, ale pierwszą ideę rzuciła moja małżonka Marta. I będziemy każdego roku z państwem, bo to radosne, piękne święto
— dodał prezydent.
Prezydent wśród uczestników Orszaku
Wydarzenie było okazją także do spotkania i przyjaznej rozmowy z Parą Prezydencką, której towarzyszył nastoletni syn Antoni. Kancelaria Prezydenta zamieściła już kilka krótkich filmików z dzisiejszego dnia. Na jednym z nich prezydent Nawrocki trzyma na rękach małe dziecko.
Tadek mnie pilnuje tutaj. Pastuszek. Czołem. Dzień dobry. Pięknie, że jesteście. Czołem!
— mówi do kamery.
wPolsce24/prezydet.pl/Joanna Jaszczuk
