„Stary numer. Jak nie idzie, to muszą kłamać. Dlatego zrobili sobie akcję „Robimy, nie gadamy […] Tylko Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ma niezapłacone kilkadziesiąt milionów złotych za ten rok. Sama kancelaria premiera na kłamliwą propagandę wydała prawie 8 milionów złotych” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Hasło „Robimy, nie gadamy” zostało wymyślone przez ekipę Donalda Tuska. Jest używane przy każdej okazji, gdy obecnie rządzący chcą się pochwalić swoją sprawczością.
Kłamią i nic nie robią
Były minister edukacji prof. Przemysław Czarnek postanowił rozprawić się z tym PRowym hasłem.
Stary numer. Jak nie idzie, to muszą kłamać. Dlatego zrobili sobie akcję „Robimy, nie gadamy”. Kłamią, nic nie robią i wydają pieniądze na tę propagandę. Olbrzymie kwoty. NFZ zbankrutował. Tylko Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ma niezapłacone kilkadziesiąt milionów złotych za ten rok. Sama kancelaria premiera na kłamliwą propagandę wydała prawie 8 milionów złotych. Skandal, wstyd, do dymisji
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Kampania informacyjna ekipy Tuska
Portal Onet dotarł do dokładnych danych, na co i ile ekipa Tuska wydała pieniędzy.
Na kampanię bilboardową przeznaczony został 1 mln 229,508 tys. zł. Pojawiło się ich 234 w całej Polsce. Oprócz tego powstały również reklamy telewizyjne, które kosztowały ponad pół miliona złotych - 585 tys. 24,30 zł. Rządową kampanię można również usłyszeć w radiu, ale na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile pieniędzy na nią przeznaczono. Powstała także strona internetowa, którą utworzono za 5220 zł.
Na całą kampanię wydano ponad 7,8 mln zł.
