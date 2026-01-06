Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek lubi podkreślać publicznie, że jako uczeń działał w opozycji demokratycznej czasów PRL. Choć teoretycznie jest możliwe, żeby urodzony w 1970 r. minister brał udział w takiej działalności w drugiej połowie lat 80. choć zapewne bardziej pod koniec, to - jak zwraca uwagę Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski - w archiwach IPN brak śladów przynależności obecnego szefa MS do KPN. „Wygląda na to, że jest to kolejny atak mitomanii Waldemara Żurka” - napisano na portalu X w „nitce” poświęconej temu elementowi życiorysu Żurka.
W momencie wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek miał 11 lat, co oznaczało, że jego możliwości aktywnego i świadomego udzielania się po stronie opozycji demokratycznej siłą rzeczy były w tym okresie bardzo ograniczone. Całkiem prawdopodobna byłaby już za to działalność w drugiej połowie lat 80. lub bardziej już pod koniec.
Mój starszy brat jak wprowadzono stan wojenny, działał w Nowej Hucie, bo tam chodził do szkoły średniej, w Federacji Młodzieży Walczącej. Ja później jako młody człowiek, jeszcze niepełnoletni, działałem w KPN-ie, bo to była najbardziej radykalna organizacja, powiem tyle, pierwsze ulotki rozlepiałem, to do dzisiaj pamiętam w roku 1984, jak było referendum, które już niewielu pamięta. Pamiętam takie małe naklejeczki, mieliśmy klej butapren, wkładało się ją do ręki, była cała technika, smarowało się od spodu, „nie idziesz, nie kłamiesz” – tak bojkotowaliśmy wtedy referendum. Nie pamiętam dzisiaj pytań, oczywiście wymyślone przez władzę komunistyczną, żeby się uwiarygodnić, ale te właśnie wydarzenia z roku 80 i 81 wywarły później wpływ na całe moje życie
— w taki sposób swoją młodość w czasach PRL opisywał Waldemar Żurek na stronie bydkoskimarzec.pl poświęconą wspomnieniom z 1981 r. i przygotowanej wówczas przez biuro senatorskie Jana Rulewskiego.
Dalej możemy przeczytać, że obecny szef MS jeszcze w 1989 r. rozlepiał plakaty (prawdopodobnie zachęcające do udziału w wyborach 4 czerwca).
Żurek i działalność w czasach PRL. Co na to IPN?
To oznaczałoby, że Waldemar Żurek chce jawić się opinii publicznej jako osoba, która od najmłodszych lat walczy o wolność i demokrację. Na ile jednak jest to obraz zgodny z prawdą? Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski postanowiło sprawdzić, co na to archiwa historyczne.
Czy dać wiarę 🤔 publicznym deklaracjom WALDEMARA ŻURKA o jego działalności w Konfederacji Polski Niepodległej w okresie, gdy - jak twierdzi - był osobą małoletnią ⁉️ Wygląda na to, że jest to kolejny atak mitomanii Waldemara Żurka. Dotarliśmy do jego wniosku o wydanie paszportu z sierpnia 1989 roku. Zbadaliśmy katalogi IPN: osób rozpracowywanych i funkcjonariuszy publicznych
— czytamy na profilu stowarzyszenia na platformie X.
WNIOSKI:
-Nie ma śladu w ww katalogach IPN o opozycyjnej działalności Waldemara Żurka oraz jego rodziny
-Sam Waldemar Żurek we wniosku paszportowym - składanym w okresie, gdy był uczniem technikum, nie wpisał - obecnie deklarowanej - przynależności do Konfederacji Polski Niepodległej
-Tymczasem KPN działała już wtedy jawnie, a nawet wcześniej - bo w czerwcu 1989 - brała udział w wyborach tzw. kontraktowych. Innymi słowy: Waldemar Żurek nie miał się czego obawiać ze strony władzy w chwili wnioskowania o paszport. Wygląda więc na to, że mit KPN.owski Waldemara Żurka to kolejny element autokreacji antykomunistycznego opozycjonisty, który o prawdę historyczną się nie otarł
— podkreślono, załączając odpowiednie dokumenty.
Kłamliwy atak na prezydenta Nawrockiego
A to wciąż jeszcze nie wszystko. Prawnicy dla Polski wskazują na ciekawe informacje dotyczące prawdopodobnie ojca Waldemara Żurka (w opublikowanych dokumentach nie ma jednak imienia, które - według BIP - brzmi Edmund. Imię i nazwisko zostało zamazane, jednak miejsce pracy osoby, której dotyczą dokumenty, zgadza się z tym, o czym wspominał Żurek - nieistniejąca już obecnie Kopalnia Siersza w Trzebini).
Wbrew opowieściom Waldemara Żurka:
jego brat nie mógł w stanie wojennym działać w Federacji Młodzieży Walczącej, gdyż powstała ona… rok po zakończeniu stanu wojennego;
w katalogu osób rozpracowywanych IPN nie ma śladu o opozycyjnej aktywności Waldemara Żurka oraz jego ojca i brata;
ojciec Waldemara Żurka - wg. niego działacz Solidarności w stanie wojennym - był trzykrotnie odznaczany Krzyżami Zasługi PRL - a Krzyżem Złotym na miesiąc przed stanem wojennym;
ojciec Waldemara Żurka w szczycie stanu wojennego otrzymał paszport celem wyjazdu na Węgry - czy PRL.owska władza wydawała wówczas opozycjonistom paszportu, czy też ich internowała?
Ojciec Waldemara Żurka nie wpisał we wniosku paszportowym przynależności do Solidarności - i co? I nic - junta Jaruzelskiego dała się nabrać i paszport wydano;
Waldemar Żurek protestował czynnie przeciwko referendum w 1984 roku? Może i tak, ale nie w Polsce (nie odbywało się wówczas żadne referendum)
Waldemar Żurek - jak twierdzi - bawił się w antykomunistyczną działalność, gdy prezydent Karol Nawrocki stał na bramce w hotelu. To ciekawe, gdyż w okresie upadku komunistycznego ustroju w Polsce Karol Nawrocki miał 6 lat (rząd Tadeusza Mazowieckiego)
— piszą Prawnicy dla Polski.
Te same informacje zawarto w materiale wideo opublikowanym z następującym opisem:
Nie interesuje nas sama w sobie historia rodziny Waldemara Żurka. To sam szef MS wywołał w swoich wypowiedziach temat opozycyjnego antykomunistycznego zaangażowania tak ojca, jak i brata. Śladu tej działalności nie ma w dostępnych katalogach IPN. My, Prawnicy dla Polski, mówimy: SPRAWDZAMY PRAWDOMÓWNOŚĆ JEDNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH polskich FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH I ZWIERZCHNIKA: WSZYSTKICH POLSKICH PROKURATORÓW; WSZYSTKICH PREZESÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH.
X/ipn.gov.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749992-zurek-podkoloryzowal-zyciorys-ciekawe-ustalenia-nt-kpn
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.