Dziś obchodzimy święto Trzech Króli. W 2011 roku Sejm przywrócił ten dzień, jako wolny od pracy. Europoseł PiS przypomniał, że Donald Tusk głosował wtedy przeciwko. „PO mówiła: ‘nie stać nas na to’. PO = Przeciwko tradycji, przeciwko rodzinie, przeciwko kulturze!” - napisał na portalu X.
Tradycja i znaczenie Święta Trzech Króli
Święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia, upamiętnia przybycie mędrców ze wschodu do Betlejem, którzy oddali pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, przynosząc dary: złoto, kadzidło i mirrę.
W tradycji chrześcijańskiej dzień ten symbolizuje objawienie się Chrystusa całemu światu, a w Polsce jest także okazją do barwnych orszaków, wspólnego kolędowania oraz święcenia kredy i kadzidła, którymi wierni oznaczają drzwi swoich domów.
Tusk głosował przeciwko
Europoseł PiS Bogdan Rzońca odwołał się do sejmowego głosowania w 2011 roku, które przywróciło święto Trzech Króli, jako dzień wolny od pracy.
Donald Tusk głosował w Sejmie RP przeciwko ustanowieniu Święta Trzech Króli dniem wolnym! PO mówiła: „nie stać nas na to”. PO = Przeciwko tradycji, przeciwko rodzinie, przeciwko kulturze! Pamiętajcie
— napisał na portalu X.
