„Na naszych oczach Donald Tusk buduje elementy reżimu totalitarnego, Mówi, że prawo jest takie, jakie on uważa, że jest. To są rzeczy, które w centrum Europy w XXI wieku nie mają prawa się odbywać” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Zbliżające się wybory na przewodniczącego Polski 2050 objawiają się narastaniem sporów publicznych nie tylko między kandydatami na stanowisko zwalniane przez Szymona Hołownię.
My z powodu „stołka” z koalicji nie wyjdziemy, natomiast jeśli ta koalicja nie jest oparta na dialogu, a na wewnętrznej przemocy, to ona nie może działać efektywnie. Odpowiedzialność za skuteczność całej koalicji jest zawsze na największym koalicjancie
— powiedziała na antenie Polsat News Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
„Tusk zmiażdżył niektóre ze swoich przystawek”
Do tej kwestii na antenie Telewizji wPolsce24 nawiązał Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Widać, że Tusk tak naprawdę już zmiażdżył niektóre ze swoich przystawek. Najlepszym przykładem jest partia Hołowni. Myślę, że to jest też odwet za to, że Hołownia nie odegrał w kluczowym momencie roli, jaką wyznaczył mu Donald Tusk. Otóż sam marszałek Hołownia publicznie stwierdził, że były wywierane na niego bardzo mocne naciski, aby odłożyć w czasie zaprzysiężenie pana Karola Nawrockiego, który wygrał wybory prezydenckie
— powiedział Mariusz Kamiński.
Europoseł nawiązał także do zachowań Waldemara Żurka, które jego zdaniem „kompletnie nie licują z godnością ministra sprawiedliwości, z godnością prokuratora generalnego”.
Te zachowania są sprzeczne z wszelkimi zasadami etyki, ale też pokazują, kto nami rządzi. Ci ludzie naprawdę dążą do tego, żeby rozbić opozycję, zdezintegrować opozycję. To są elementy rządów dyktatorskich
— ocenił.
„Skandaliczne niedopełnienie obowiązków”
Mariusz Kamiński zwrócił również uwagę na „skandaliczne niedopełnienie obowiązków”.
Nie rozpisano w odpowiednim czasie konkursów na dofinansowania tego typu społecznych inicjatyw, jak chociażby telefon linii pomocy pokrzywdzonym, który nie działa. Cały szereg punktów bezpłatnej pomocy prawnej przestaje funkcjonować w wyniku tych zaniedbań Żurka i paraliżu pracy Funduszu Sprawiedliwości. Oni sparaliżowali niezwykle ważny Fundusz realizujący różne istotne cele społeczne, żeby ścigać walczącego ze śmiertelną chorobą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, żeby stawiać absurdalne zarzuty ministrom Romanowskiemu, Wosiowi, żeby ścigać urzędniczki, ministerstwa, które prowadziły wcześniej działania funduszu, więzić je. Dla mnie symbolem tych rządów, symbolem Bodnara, Żurka, ale też Tuska są kajdanki zespolone, czyli kajdanki zakładane na ręce i nogi
— wskazał były szef MSWiA.
Na naszych oczach Donald Tusk buduje elementy reżimu totalitarnego, Mówi, że prawo jest takie, jakie on uważa, że jest. To są rzeczy, które w centrum Europy w XXI wieku nie mają prawa się odbywać
— dodał Mariusz Kamiński.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749990-kaminski-tusk-buduje-elementy-rezimu-totalitarnego
