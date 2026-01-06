Potwierdzają się słowa Donalda Tuska, który wizję zasiadania w sejmowych ławach nazwał „upiorną”. Okazuje się, że tylko w ubiegłym roku opuścił aż 1140 sejmowych głosowań, czyli więcej niż połowę wszystkich. Strach pomyśleć, co spotkałoby szeregowego posła za taką absencję. „Dziwnym trafem wszystkie nieobecności zostały masowo usprawiedliwione” - zauważył w mediach społecznościowych analityk Radosław Karbowski, który przyjrzał się oficjalnym statystykom na sejmowych stronach.
Czym zajmuje się Donald Tusk? W kolejnych sondażach Polacy bardzo nisko oceniają jego pracę i domagają się, aby ustąpił ze stanowiska premiera niemal natychmiast. Okazuje się, że nie spisuje się także w roli parlamentarzysty, bo nie było go na większości głosowań w ubiegłym roku. Analityk Radosław Karbowski ujawnił w mediach społecznościowych szokujące dane dotyczące nieobecności Tuska w Sejmie. Czy kolejny rok, będzie dla posła-premiera przełomowy?
Donald Tusk w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań. To 64 proc. całości.
Dziwnym trafem wszystkie nieobecności zostały masowo usprawiedliwione.
Premier w rok opuścił więcej głosowań niż Mateusz Morawiecki w trakcie całej poprzedniej czteroletniej kadencji.
A obowiązki mieli przecież te same.
Donald Tusk bije rekordy nieobecności w Sejmie. To nie opinia – to liczby
— napisał w mediach społecznościowych Radosław Karbowski.
Upiorna wizja Tuska
Oceniając postawę Tuska były szef MSWiA Mariusz Kamiński nie gryzł się w język i nazwał premiera leniem.
Jest leniem i znany był zawsze z lekceważenia swoich obowiązków parlamentarnych i to jest rzecz zawstydzająca. Jest jednak na to recepta. Pół roku temu Polacy pokazali, że dyktaturę Tuska można pokonać w sposób demokratyczny. Wygraliśmy wybory prezydenckie w pięknym stylu. Mamy znakomitego prezydenta, który niestety będzie przedmiotem bardzo ostrych ataków personalnych, propagandowych i być może z użyciem wymiaru sprawiedliwości. To sugerował Donald Tusk w swoim noworocznym orędziu do narodu, kiedy puszczając oko mówił o królu kiboli
— ocenił europoseł PiS Mariusz Kamiński na antenie Telewizji wPolsce24.
Czy można było się spodziewać tego, że Donald Tusk aż tak nie lubi posiedzeń Sejmu?
To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział… na tej Wiejskiej
— powiedział Donald Tusk w TVN24 w 2022 r., kiedy szykował się do powrotu do polskiej polityki. Słowa te padły przed wejściem na antenę, a lider PO nie miał świadomości, że jest już nagrywany.
