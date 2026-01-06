Trzech Króli w wydaniu Tuska. Obajtek o "darach" dla Polaków od premiera. "Zastanawiam się, ile rodzin będzie musiało się zapożyczyć"

Trzech Króli w wydaniu Tuska. Obajtek o "darach" dla Polaków od premiera. "Zastanawiam się, ile rodzin będzie musiało się zapożyczyć". Na zdjęciu Danie Obajtek i wpis Obajtka na portalu X (screen) / autor: Fratria/X-Daniel Obajtek (screen)

Dziś obchodzimy święto Trzech Króli. W całej Polsce organizowane są piękne orszaki, w których udział biorą wierni. Z okazji dzisiejszego święta były prezes Orlenu Danie Obajtek postanowił podsumować „dary”, jakie Polacy otrzymają od premiera Donalda Tuska. „Podwyżki cen wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, podatków od nieruchomości - wszystko od rządu Tuska dla Was” - napisał na portalu X.

Były prezes Orlenu przybliżył Polakom, czego mogą się spodziewać od Donalda Tuska na święto Trzech Króli. Zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym znalazły się trzy punkty.

Podwyżki cen ciepła systemowego (czyli centralnego ogrzewania) - Tusk zlikwidował tarcze wprowadzone przez PiS i w wielu miastach i miasteczkach dostaniecie monstrualne rachunki (wyższe nawet o 90%), a bon którym tak chwalą się rządzący, to pomoc bardzo wybiórcza - tylko dla rodzin o najniższych dochodach i tylko tam, gdzie cena wzrośnie jeszcze bardziej. Dla reszty - życzenia powodzenia z poradzeniem sobie z ogromnymi rachunkami albo marznięcie - a za oknem mroźno - z uśmiechem

— czytamy na portalu X.

Podwyżki rachunków za prąd - niby chwalili się, że sama energia nie podrożeje, ale zapomnieli wspomnieć, że łączny rachunek już tak - jak mieszkacie w Warszawie to nawet o 16% - więc wydacie krocie albo będziecie mieć nie tylko zimno, ale i ciemno

— dodał Obajtek.

Ekipa Tuska dokręca Polakom śrubę

Żeby nie było Polakom za łatwo, to rząd wprowadził kolejne obostrzenia

A gdybyście chcieli uciec od drożyzny i ogrzewać się sami - to na wszelki wypadek dołożyli zakaz palenia w kominkach. Tak, tak - od 1 stycznia wszedł zakaz palenia w kominkach, piecach kaflowych i “kozach” niespełniających norm Ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185) lub o sprawności poniżej 80 proc. Wymagane są certyfikaty lub urządzenia redukujące emisję (np. elektrofiltry) - oczywiście pod groźbą wysokich kar

— poinformował polityk.

Na koniec europoseł PiS pokusił się o podsumowanie.

Darów jest oczywiście jeszcze więcej - podwyżki cen wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, podatków od nieruchomości - wszystko od rządu Tuska dla Was. Za oknem mróz i sroga zima - zastanawiam się, ile rodzin będzie musiało się zapożyczyć, żeby zapłacić rachunki za ogrzewanie i prąd. A można inaczej - energetyczne tarcze PiS gwarantowały Polakom poczucie bezpieczeństwa

— spuentował.

xyz/X

