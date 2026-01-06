Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że ewentualne weto prezydenta Karola Nawrockiego do noweli ustawy ws. blokowania nielegalnych treści w internecie byłoby bardzo złym kierunkiem. Według marszałka, państwo musi mieć narzędzia do walki w internecie ze szkodliwymi zjawiskami jak np. pedofilia. „Niech Pan chroni dzieci przed rozbierającym je Grokiem” - zaapelował do prezydenta Czarzasty, odnosząc się do głupiego i potencjalnie szkodliwego „trendu” na portalu X.
Czarzasty w nagraniu wideo zamieszczonym dzisiaj na portalu X zauważył, że w internecie codziennie można spotkać się z pornografią, pedofilią, ingerowaniem w życie każdego człowieka, rozbieraniem ludzi, zabieraniem im tożsamości oraz godności. Podkreślił, że na biurku prezydenta czeka ustawa, która da państwu instrumenty do walki z takimi zjawiskami. Chodzi o uchwaloną w połowie grudnia nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jest prezydent, który nie chce tej ustawy podpisać. Chce ją zawetować. To nie jest dobry kierunek. Grok ostatnio rozbiera ludzi. Rozbiera kobiety, mężczyzn, rozbiera dzieci. Źle się z tym czujemy. Powiem szczerze, nawet chciałbym, żeby mnie ten Grok też rozebrał po to, żeby to się poniosło i żeby to, co mówię, że występuję przeciwko takim zachowaniom, dotarło do jak największej ilości ludzi
— powiedział marszałek Sejmu.
Czarzasty do Groka: Ośmiesz też mnie
Chodzi o funkcjonujące w ramach portalu X narzędzie AI. W ostatnich dniach na prośbę użytkowników Grok generował grafiki przerabiające oryginalne zdjęcie, „pozbawiając” wskazane osoby ubrań. Choć dotyczyło to głównie osób znanych publicznie - polityków, celebrytów czy nawet samego właściciela platformy X, Elona Muska, komentatorzy zwracali uwagę, że tego rodzaju pseudo „zabawa” może posłużyć bardzo złym celom i mieć tragiczne skutki.
Marszałek Sejmu ocenił, że jest to problem dotyczący wszystkich, zabierając nam wolność. Zaapelował też do Groka, by ten również „go ośmieszył”.
Teraz mówię platformom internetowym, mówię Grokowi: ośmiesz mnie. Niech będę przykładem tego, co zostało upodlone. Może to będzie dobry przykład, żeby nie zostali upodleni inni
— podkreślił Czarzasty.
Dlaczego prezydent i opozycja sceptycznie odnoszą się do nowelizacji?
Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie. Ustawa przewiduje możliwość usuwania treści zawierających m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych - w tym treści zawierające mowę nienawiści, rozpowszechniane w mediach społecznościowych. W ustawie wymieniono też treści naruszające prawa autorskie czy odnoszące się do nielegalnej sprzedaży towarów lub nielegalnego świadczenia usług.
Prezydent Karol Nawrocki ocenił pod koniec listopada ub.r., że ustawa ws. blokowania nielegalnych treści w internecie jest „nadregulacją” unijnych przepisów i dąży do zabierania Polakom możliwości dzielenia się w sieci swoimi opiniami. Politycy opozycji regularnie podnoszą też argument, że ustawa ma wprowadzić cenzurę.
Rzecz w tym, że ustawa pojawiła się, zanim niektórzy użytkownicy X zaczęli głupio zabawiać się z Grokiem. Tego rodzaju apele w wykonaniu marszałka Czarzastego pachną już grą na emocjach i próbą zaszantażowania prezydenta (który każde swoje weto obszernie uzasadnia i argumentuje), że tym razem, do wszystkich „zbrodni”, o które oskarża go koalicja rządząca, dojdzie jeszcze rzekome wspieranie bardzo niegodziwych zachowań w sieci. Należy też zadać pytanie, czy giganci internetowi jak Google, X czy Meta już teraz nie dysponują odpowiednią ochroną przed szkodliwymi i niebezpiecznymi treściami i dlaczego akurat teraz nastąpiło takie wzmożenie w przekonywaniu prezydenta do podpisania ustawy, co do której już od dawna wyrażał sceptycyzm i która powraca jak bumerang średnio co kilka miesięcy (w dodatku nie był podnoszony wcześniej w kontekście tak szkodliwych i patoligicznych problemów jak treści pedofilskie).
