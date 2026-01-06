„Myślę że Tusk tam jedzie wysłuchać co ma robić” – powiedział Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do kwestii podróży premiera RP do Paryża na spotkanie ws. pokoju na Ukrainie.
W programie „Rozmowa Wikły” Marek Jakubiak odniósł się do słynnych słów Ryszarda Petru o święcie „sześciu króli”.
Wtedy strasznie dużo chciał mówić i zazwyczaj były to bon moty. Potem to sprawiało nam ogromną radość. I nauczył się już mniej mówić. To jest jednak zaleta
– powiedział.
On bardzo poważnie traktuje pytania. Kiedyś, w ósmej kadencji, patrzę, idzie Ryszard Petru. I mówię: „gdzie idziesz Rysiek?”. A on mówi: „Na salę plenarną”, „A wiesz gdzie to jest?”, „Wiem”
– dodał.
Spotkanie w Paryżu
Następnie Jakubiak komentował kwestię wyjazdu premiera Donalda Tuska do Paryża na spotkanie ws. pokoju na Ukrainie.
Jak znam Tuska, a on niewątpliwie ma skazę chłopa pańszczyźnianego i z tą czapeczką tam lata od jednego do drugiego udając, że coś może. Wydaje mi się, że znowu zostaniemy wykorzystani jak dzieci i wojska polskie na teren Ukrainy zostaną wprowadzone
– powiedział.
Myślę że Tusk tam jedzie wysłuchać co ma robić i tyle. Mam tutaj pełne przekonanie, że dyplomacja polska bardzo źle działa, że jesteśmy w tej chwili sługusami Europy
– dodał.
