TYLKO U NAS. Po co Tusk leci do Paryża? Jakubiak: "Ma skazę chłopa pańszczyźnianego i z czapeczką lata od jednego do drugiego"

Marek Jakubiak o Donaldzie Tusku / autor: PAP/Adam Warżawa
Marek Jakubiak o Donaldzie Tusku / autor: PAP/Adam Warżawa

„Myślę że Tusk tam jedzie wysłuchać co ma robić” – powiedział Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do kwestii podróży premiera RP do Paryża na spotkanie ws. pokoju na Ukrainie.

W programie „Rozmowa Wikły” Marek Jakubiak odniósł się do słynnych słów Ryszarda Petru o święcie „sześciu króli”.

Wtedy strasznie dużo chciał mówić i zazwyczaj były to bon moty. Potem to sprawiało nam ogromną radość. I nauczył się już mniej mówić. To jest jednak zaleta

– powiedział.

On bardzo poważnie traktuje pytania. Kiedyś, w ósmej kadencji, patrzę, idzie Ryszard Petru. I mówię: „gdzie idziesz Rysiek?”. A on mówi: „Na salę plenarną”, „A wiesz gdzie to jest?”, „Wiem”

– dodał.

Spotkanie w Paryżu

Następnie Jakubiak komentował kwestię wyjazdu premiera Donalda Tuska do Paryża na spotkanie ws. pokoju na Ukrainie.

Jak znam Tuska, a on niewątpliwie ma skazę chłopa pańszczyźnianego i z tą czapeczką tam lata od jednego do drugiego udając, że coś może. Wydaje mi się, że znowu zostaniemy wykorzystani jak dzieci i wojska polskie na teren Ukrainy zostaną wprowadzone

– powiedział.

Myślę że Tusk tam jedzie wysłuchać co ma robić i tyle. Mam tutaj pełne przekonanie, że dyplomacja polska bardzo źle działa, że jesteśmy w tej chwili sługusami Europy

– dodał.

mly/Telewizja wPolsce24

