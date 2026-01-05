TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Aresztowanie Maduro było bezprawne? Wąsik: "A dało się zabić Bin Ladena zgodnie z prawem, jak zabijał?"

To, co się stało w Carracas, to co się stało w Wenezueli, te działania bardzo aktywne służb, uprowadzenie dyktatora, który doprowadził swój kraj do upadku, który spowodował ogromne ilości ofiar, emigrację ponad 8 milionów ludzi, to jest uderzenie i w Chińczyków, i w Rosjan, bo przecież Maduro był ich ogromnym sojusznikiem” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były wiceszef CBA.

Maciej Wąsik zabrał głos na temat sprawy aresztowania Nicolasa Maduro przez USA.

Na prawicowej części sceny politycznej, kiedy Donald Trump został prezydentem, marzyło się, żeby w końcu w Stanach Zjednoczonych był taki prezydent pokroju Ronalda Reagana, kiedy Ameryka była policjantem czy światowym żandarmem

— zwrócił uwagę.

To, co się stało w Carracas, to co się stało w Wenezueli, te działania bardzo aktywne służb, uprowadzenie dyktatora, który doprowadził swój kraj do upadku, który spowodował ogromne ilości ofiar, emigrację ponad 8 milionów ludzi, to jest uderzenie i w Chińczyków, i w Rosjan, bo przecież Maduro był ich ogromnym sojusznikiem

— mówił.

Działanie zgodnie z prawem

Maciej Wąsik został zapytany, czy nie dało się uderzyć w Nicolasa Maduro zgodnie z prawem.

A dało się zabić Bin Ladena zgodnie z prawem, jak zabijał? Są rzeczy na tym świecie, które się po prostu dzieją i są wymagane

— wyjaśnił.

Świat sobie kilka dni wstecz nie wyobrażał wjazdu słów specjalnych amerykańskich i uchwycenia prezydenta Wenezueli, który jest po prostu krwawym dyktatorem

— wskazał.

Element gry

Maciej Wąsik zwrócił uwagę na polityczny aspekt tego, co się stało.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to element gry międzynarodowej. Wenezuela ma jedne z największych złóż ropy na świecie, co do tego nie ma wątpliwości. Być może ma być ogromnie silnym przyczółkiem Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej

— powiedział.

To było także na potrzeby wewnętrzne, co do tego nie mam wątpliwości, bo problem przestępczości narkotykowej, tych patologii narkotykowych w Stanach Zjednoczonych jest ogromny i opinia publiczna oczekuje zdecydowanych działań, to na pewno będzie miało jakiś skutek. To też pokazuje takim państwom jak Kuba, jak Nikaragua: „uważajcie”

— wyjaśnił.

Maciej Wąsik na antenie Telewizji wPolsce24 ocenił, że uprowadzenie Nicolasa Maduro było potrzebnym i skutecznym uderzeniem w sojuszników Rosji i Chin. Podkreślił, że Maduro był krwawym dyktatorem.

