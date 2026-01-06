„Unia Europejska musi wymyślić się na nowo. Ja w moim raporcie proponuję ekonomiczne NATO” - powiedział Mateusz Morawiecki w Kanale Zero podczas debaty z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem. „Moglibyśmy wytwarzać ponad połowę globalnego PKB, moglibyśmy utorować drogę do nowych standardów, nowych platform, nowych norm. Moglibyśmy być takim trendsetterem dla przyszłości, dla wolnego świata” - podkreślał szef EKR, były premier.
Gospodarcze NATO
Mateusz Morawiecki przedstawił w mediach społecznościowych swój „plan na przyszłość”. Pomysłem byłego premiera jest gospodarcze NATO, czyli blok wolnego handlu i technologii państw NATO oraz jego sojuszników. Bardzo pozytywnie na projekt powołania gospodarczego NATO zareagował ambasador USA w Polsce.
„Moglibyśmy wytwarzać ponad połowę globalnego PKB”
O tym pomyśle Morawiecki mówił również podczas debaty z ambasadorem Tomem Rosem w Kanale Zero.
Unia Europejska musi wymyślić się na nowo. Ja w moim raporcie proponuję ekonomiczne NATO
— stwierdził szef EKR. Jak podkreślał, powinniśmy wrócić do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej bez szalonych projektów dotyczących nielegalnej imigracji, Zielonego Ładu czy ideologii woke.
To po prostu byłaby największa umowa o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, plus jeszcze innymi krajami z NATO, np. z Turcją, Norwegią. Również Korea, czy Japonia, one nie są oczywiście częścią NATO, ale również mogłyby przyłączyć się i oczywiście Wielka Brytania również
— dodał.
Moglibyśmy wytwarzać ponad połowę globalnego PKB, moglibyśmy utorować drogę do nowych standardów, nowych platform, nowych norm. Moglibyśmy być takim trendsetterem dla przyszłości, dla wolnego świata
— mówił dalej były premier. Jak zaznaczył, „jest to pewien ruch do przodu, jest to ucieczka od obecnych problemów”.
Moglibyśmy odtworzyć tak naprawdę system handlowy wokół Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, czy nawet szerzej, mówię tutaj o krajach europejskich. Takie gospodarcze NATO mogłoby być najwłaściwszą odpowiedzią na rosnącą siłę Chin, na produkty z Chin, które zalewają cały świat
— wskazywał.
Unia Europejska dzisiaj ma nawet większy deficyt handlowy z Chinami niż Stany Zjednoczone. To oznacza, że nasza polityka handlowa w Unii Europejskiej jest pogrążona w totalnym chaosie, jeżeli chodzi o Chiny. Dlatego myślę, że z tych popiołów może powstać nowy system handlowy, ekonomiczny, jak i ekonomiczne NATO może być jedną z odpowiedzi na te problemy
— wyjaśnił swoją koncepcję Mateusz Morawiecki.
Ambasador USA: To brzmi intrygująco
W komentarzu podczas debaty Tom Rose stwierdził, że „to brzmi bardzo intrygująco, bardzo interesująco”.
Myślę, że taki projekt przyspieszyłby odbudowę łańcuchów dostaw, przywrócenie ich na zachodnią półkulę. My chcemy zwiększać nasz eksport do Europy. Chcemy więcej europejskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że pan prezydent Trump to czego chce, to oczywiście przyciąganie inwestycji, chcemy odbudować naszą bazę przemysłową, nasze zdolności do produkcji, ale prezydent chce po prostu równych zasad gry i myślę, że robimy ogromne kroki naprzód
— mówił ambasador USA w Polsce.
