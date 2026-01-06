TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Andruszkiewicz o aresztowaniu Maduro: Dla Polski dobre jest to, że przyjaciele i kumple Putina są osłabiani na świecie

Adam Andruszkiewicz stwierdził, że aresztowanie Nicolasa Maduro przez USA jest korzystne dla Polski, bo osłabia sojuszników Rosji / autor: prezydent.pl
Adam Andruszkiewicz stwierdził, że aresztowanie Nicolasa Maduro przez USA jest korzystne dla Polski, bo osłabia sojuszników Rosji / autor: prezydent.pl

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Mnie interesuje to, co jest dobre dla Polski. A dla Polski dobre jest to, że przyjaciele i kumple Putina są osłabiani na świecie” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii prezydenta RP, komentując sprawę interwencji USA w Wenezueli.

Adam Andruszkiewicz, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia został zapytany o to, jak Kancelaria Prezydenta RP patrzy na sprawę aresztowania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez USA.

Dla nas jest to oczywiste i zrozumiałe, że każde osłabienie sieci sojuszy Rosji na świecie jest dobre dla Polski, bo Rosja jest naszym po prostu wrogiem. To jest dla nas kluczowe

— wskazał polityk.

Powoływanie się na jakieś kwestie humanitarne wobec dyktatora, który nie znał tych zasad humanitarnych wobec własnych obywateli, mnie po prostu śmieszy…

