„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Mnie interesuje to, co jest dobre dla Polski. A dla Polski dobre jest to, że przyjaciele i kumple Putina są osłabiani na świecie” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii prezydenta RP, komentując sprawę interwencji USA w Wenezueli.
Adam Andruszkiewicz, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia został zapytany o to, jak Kancelaria Prezydenta RP patrzy na sprawę aresztowania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez USA.
Dla nas jest to oczywiste i zrozumiałe, że każde osłabienie sieci sojuszy Rosji na świecie jest dobre dla Polski, bo Rosja jest naszym po prostu wrogiem. To jest dla nas kluczowe
— wskazał polityk.
Powoływanie się na jakieś kwestie humanitarne wobec dyktatora, który nie znał tych zasad humanitarnych wobec własnych obywateli, mnie po prostu śmieszy…
