Waldemar Żurek zamieścił w mediach społecznościowych wpisy, w których wymieniał „sukcesy” swojego resortu i prokuratury. „W 2025 roku do prokuratury wpłynęło 1,12 mln spraw, z czego 1,09 mln zostało zakończonych” - poinformował. Coraz częściej mówi się o tym, że misja szefa MS może być niezwykle krótka z uwagi na brak jego sprawczości, co powoduje zawód u najbardziej radykalnych zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Czy Żurek tymi wpisami próbuje przekonać, że wcale tak nie jest?
Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek opublikował na portalu X podsumowanie 2025 w pracy prokuratury. Podkreślił, że są to „setki tysięcy spraw, których nie zobaczymy na pierwszych stronach gazet”.
W 2025 roku do prokuratury wpłynęło 1 122 867 spraw, z czego 1 092 380 zostało zakończonych. Do sądów skierowano 238 240 spraw, dotyczących 264 901 osób. W większości z nich prokuratorzy wnieśli akty oskarżenia lub wnioski o wydanie wyroków skazujących: 224 589 spraw wobec 250 335 osób (w jednej sprawie często występuje więcej niż jedna osoba)
— napisał Waldemar Żurek.
Jak wylicza minister, w ponad 47 tys. przypadków zastosowano zabezpieczenia majątkowe wobec 51 tys. osób na kwotę ponad 2,07 mld zł.
Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny złożył też życzenia noworoczne prokuratorom.
W 2026 roku życzę Prokuratorom co najmniej takich wyników, choć, oczywiście, statystyki nie są celem samym w sobie
— napisał Żurek dodając, że będzie to rok „dalszej stabilizacji funkcjonowania prokuratury i umacniania jej niezależności”.
Przechwałki Żurka
Wcześniej chwalił się „rozliczeniami zła”, czyli działaniami wymierzonymi w polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Mecenas Bartosz Lewandowski zauważył wówczas, że takie podsumowanie dokonywał w przeszłości także jego poprzednik Adam Bodnar.
Domyślam się co się dzieje w resorcie, skoro publikuje Pan wpisy podobne do wpisów „schyłkowego” Ministra Adama Bodnara, który zaraz został zdymisjonowany.
Podsumowanie
Waldemar Żurek pochwalił się w mediach społecznościowych statystykami pracy prokuratury w 2025 r., wskazując na dużą liczbę zakończonych spraw, aktów oskarżenia i zabezpieczeń majątkowych.
Adrian Siwek/PAP
