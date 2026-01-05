Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer na antenie TVP Info w likwidacji wypowiadała się m.in. na temat krytykowanego przez większość rodziców zakazu zadawania obowiązkowych prac domowych. Czy będzie zmiana w tym zakresie? Na tym tle w programie doszło do spięcia między wiceminister edukacji a prowadzącym redaktorem Mariuszem Piekarskim. „Pani mówi, że powrotu nie będzie, ale wcześniej pani i minister Nowacka mówiły, że jakaś korekta będzie. To jaka to będzie korekta?” - zapytał w końcu zdezorientowany prowadzący.
Co będzie z pracami domowymi? O tym też mówił pan prezydent uzasadniając weto. Użył tego argumentu, że to była głupia, niemądra decyzja. Wyniki sondaży pokazują, że sześćdziesiąt kilka procent Polaków uważa, że to była zła decyzja. Co będzie z pracami domowymi od przyszłego roku szkolnego?
— zapytał wiceminister edukacji red. Mariusz Piekarski. W odpowiedzi Katarzyna Lubnauer zaczęła… w obszerny sposób krytykować decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy oświatowej, nie odpowiadając prowadzącemu na pytanie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jednoznaczny wynik badania! Dwie trzecie Polaków opowiada się za przywróceniem prac domowych w szkołach
— Totalna klapa reformy Nowackiej. Aż 76 proc. Polaków opowiada się za przywróceniem obowiązkowych prac domowych do szkół podstawowych
Ale co z pracami domowymi pani minister?
— ponowił pytanie dziennikarz TVP Info w likwidacji.
W tej chwili nie ma żadnych zmian
— odparła Lubnauer.
Nie będzie zmian od września?
— drążył dalej prowadzący.
Bardzo jasno mówimy, że czekamy na to, co przygotowało IBE, natomiast z drugiej strony wiemy, że nie ma powrotu do tego, co było sprzed tej zmiany
— zadeklarowała w końcu wiceminister edukacji.
Ale mówiliście, że jakieś korekty będą
— zauważył dziennikarz.
Cały czas przypominam, że prace domowe można i powinno się zadawać, natomiast chodzi o jedną rzecz – o to, że nie możemy oceniać uczniów za rzeczy, co do których nie mamy pewności, że były ich pracą indywidualną
— mówiła Lubnauer. Gdyby taką argumentację przyjąć na poważnie, to faktycznie zadawanie prac domowych nawet w czasie sprzed istnienia sztucznej inteligencji można byłoby uznać ze bezsensowne - wszak nigdy nie wiadomo, czy rzeczywiście została wykonana indywidualnie przez danego ucznia. Sondaże jednak zdają się pokazywać, że większość Polaków patrzy na tę sprawę inaczej.
Ale będzie jakakolwiek korekta w programie prac domowych?
— dopytywał dalej prowadzący. W tym momencie wiceminister edukacji najwyraźniej zaczęła się irytować.
Ale już panu na ten temat odpowiedziałam i pan mi zadaje piąty raz to samo pytanie
— powiedziała Lubnauer.
Pani mówi, że powrotu nie będzie, ale wcześniej pani i minister Nowacka mówiły, że jakaś korekta będzie. To jaka to będzie korekta?
— zapytał red. Piekarski.
Powiedziałam, że na pewno nie ma powrotu, jeśli będziemy mieli coś nowego do poinformowania, to przekażemy to. Przecież i tak nie wejdzie to wcześniej od 1 września
— odpowiedziała Lubnauer. Wychodzi zatem na to, że nie wiadomo w końcu, co MEN zmieni w sprawie prac domowych.
Uderzenie w prezydenta
W innym momencie programu Katarzyna Lubnauer krytykowała zawetowanie przez głowę państwa nowelizacji ustawy oświatowej, określając tę decyzję jako „jedno z najgłupszych wet”
To było jedno z najgłupszych wet, z którym mieliśmy do czynienia, aczkolwiek muszę przyznać, że tu konkurencja jest bardzo ostra i wetomat, który jednak wetuje ustawę za ustawą, ja przypomnę, że pobił już rekord i Andrzeja Dudy i Lecha Kaczyńskiego
— mówił Katarzyna Lubnauer, nie dodając jednak, że obecna głowa państwa o wiele więcej ustaw podpisała niż zawetowała. Przez pierwsze 100 dni prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, a zawetował 13.
Ustawa łańcuchowa
Jako przykład takiego działa rzekomego „wetomatu” Katarzyna Lubnauer podała niepodpisanie przez głowę państwa tzw. ustawy łańcuchowej.
Widzimy, co się w tej chwili dzieje, spadł śnieg, mamy psy na łańcuchach, które się męczą, nie są w stanie się gdzieś schować i to jest cierpienie, które zafundował im pan prezydent swoim wetem
— mówiła wiceminister edukacji. Sęk w tym, że przepisy wspomnianej ustawy, nawet gdyby podpisał ją prezydent, weszłyby w życie dopiero za rok.
Adam Stankiewicz/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749950-spiecie-wiceminister-lubnauer-i-dziennikarza-neo-tvp-info
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.