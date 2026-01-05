Jak na szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego przystało, minister Zbigniew Bogucki w sposób zdecydowany zareagował na skandal, który miał miał miejsce w Kielnie, gdzie nauczycielka wrzuciła krzyż do śmietnika. „Jego miejsce, właśnie jako symbolu tych ogólnoludzkich wartości, które stanowią fundament naszej cywilizacji jest także w szkole, a NIE w śmietniku” - napisał w mediach społecznościowych minister Bogucki.
Co raz głośniej o skandalicznym zachowaniu nauczycielki ze szkoły podstawowej w Kielnie na Kaszubach, która wrzuciła krzyż do śmietnika. Według relacji, które pojawiły się w sieci, nauczycielka miała zażądać zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, sama zerwała go ze ściany i wrzuciła do kosza. Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski tłumaczył się w rozmowie z Telewizją wPolsce24 ze swojej bezczynności w tej sprawie.
Na sytuację zareagował szef Kancelarii Prezydenta RP minister Zbigniew Bogucki, który przypomniał, czym dla Polaków jest krzyż.
Krzyż to znak nie tylko religii czy wiary, ale także wartości cywilizacji Zachodu - wolnego świata.
Jego miejsce, właśnie jako symbolu tych ogólnoludzkich wartości, które stanowią fundament naszej cywilizacji jest także w szkole, a NIE w śmietniku
— napisał w mediach społecznościowych szef KPRP minister Zbigniew Bogucki.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Nauczycielka wyrzuciła do kosza krzyż? Interwencja posłów PiS! Włodarz gminy się tłumaczy: „Zawiadomiłem prokuraturę”
Będzie pikieta przed szkołą
Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli już rodzice uczniów.
Na 8 stycznia zaplanowano pikietę przed szkołą, a w sprawie interweniowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Według doniesień ze ściany w przeszłości znikało także godło Polski, ale te zostało przywrócone.
CZYTAJ TAKŻE: Skandaliczna sytuacja w szkole w Kielnie! Nauczycielka zażądała zdjęcia krzyża ze ściany. Gdy uczniowie zaprotestowali, wrzuciła go do kosza?
