Mateusz Morawiecki uważa, że albo Europa obudzi się i postawi na konkurencyjność, bezpieczeństwo i strategiczne partnerstwo z USA, albo stanie się peryferyjnym rynkiem zbytu, uzależnionym od Chin. „Potrzebujemy nowej siły, nowego fundamentu. Odpowiedzią jest gospodarcze NATO. Sojusz, w którym Europa i USA wspólnie bronią nie tylko swoich granic, ale też swoich miejsc pracy, swoich technologii, swojej gospodarki” - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. „Wybitne pomysły Mateusza Morawieckiego mogą pomóc ocalić Europę!” - napisał na X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
Gospodarczy układ sił w skali globalnej zmienia się dziś bardzo poważnie. Coraz większego znaczenia nabierają Chiny, tracą je zaś kraje Unii Europejskiej, podczas kiedy USA walczą o utrzymanie swojej pozycji. W ocenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego jedynym wyjściem jest zawiązanie silnego sojuszu gospodarczego pomiędzy krajami Europy a USA, w którym możliwa byłaby obrona wspólnych interesów gospodarczych.
Europa stoi nad przepaścią. Świat się zmienia, a Chiny, USA i Rosja walczą o dominację. Jak wygrać globalny wyścig? Potrzebujemy wizji! Oto mój plan na przyszłość
— napisał w mediach społecznościowych poseł Mateusz Morawiecki z PiS.
CZYTAJ TAKŻE: To nie wygląda dobrze! Jakóbowski z OSW: Chińczycy wobec Europy, szczególnie krajów sprzymierzonych dotąd z Ameryką, stali się obcesowi
Gospodarcze NATO
Polityk Prawa i Sprawiedliwości proponuje ucieczkę do przodu, dzięki której będzie można utrzymać tempo globalnej realizacji. W szczególności stworzyć blok wolnego handlu i technologii państw NATO oraz jego sojuszników. Będzie to największą realną przeciwwagą dla Chin.
Europa stoi przed przepaścią. Przez lata wierzyliśmy, że pokój jest wieczny, a dobrobyt gwarantowany, ale świat się zmienił i dziś widać to wyraźniej niż kiedykolwiek. Unia Europejska traci konkurencyjność. Energia trzy razy droższa niż w USA. Przemysł wycofuje się do Azji. Zależność od chińskich surowców, technologii i produkcji. A do tego polityka klimatyczna, która dławi własną gospodarkę.
Potrzebujemy nowej siły, nowego fundamentu. Odpowiedzią jest gospodarcze NATO. Sojusz, w którym Europa i USA wspólnie bronią nie tylko swoich granic, ale też swoich miejsc pracy, swoich technologii, swojej gospodarki. Sojuszu, który chroni przed chińskim dumpingiem, przed szantażem surowcowym. Sojuszu, który łączy potęgę militarną NATO z realną współpracą gospodarczą, wolnym handlem, wspólnymi inwestycjami, bezpiecznym łańcuchem dostaw, energetyką, półprzewodnikami i technologią, bo tylko razem możemy wygrać wyścig o przyszłość
— powiedział na nagraniu dołączonym do wpisu na X były premier Mateusz Morawiecki.
Bardzo pozytywnie na projekt powołania gospodarczego NATO zareagował ambasador USA w Polsce.
Wyjątkowe pomysły od Mateusza Morawieckiego, które mogą pomóc uratować Europę!!! Odpowiedzi na problemy Europy można znaleźć właśnie tutaj, w Polsce!!
— napisał w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce Tom Rose.
CZYTAJ TAKŻE: Totalna kompromitacja! Jak ogrzać dom bez prądu? Motyka poleca… piec gazowy. Tymczasem ten do działania potrzebuje energii elektrycznej
UE zabrnęła w ślepą uliczkę
Bardziej szczegółowy plan tego przedsięwzięcia Morawiecki zamieścił na FB.
Koniec życia w iluzji i akceptowania „niemożliwej trójcy” Europa próbuje jednocześnie:
— utrzymać rozbudowane państwo dobrobytu,
— gwałtownie zwiększać wydatki na obronność,
— realizować skrajną politykę klimatyczną.
Tego nie da się pogodzić. W obecnych realiach priorytetem musi być bezpieczeństwo, konkurencyjna gospodarka i innowacje. Ideologiczna polityka klimatyczna w obecnym kształcie prowadzi do ubożenia obywateli i ucieczki przemysłu poza UE
— zauważył we wpisie na FB poseł PiS.
Robert Knap/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749941-morawiecki-europa-i-usa-potrzebuja-gospodarczego-nato
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.