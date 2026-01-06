Grzegorz Schetyna, senator KO, na antenie TVN24 mówił o… „wariantach wojennych” w relacjach rządu z prezydentem. Polityk KO nie widzi żadnej możliwości na porozumienie się obecnej ekipy rządzącej z głową państwa.
Nie mam złudzeń, że tutaj jest sytuacja, która nie zostawia przestrzeni na negocjacje, na dyskusję, na zbudowanie czegoś wspólnego. Mam takie wrażenie, że tutaj nie ma części wspólnych
— mówił Grzegorz Schetyna. Czy wobec tego zdaniem polityka KO rząd Donalda Tuska zupełnie powinien odpuścić sobie próby porozumienia z prezydentem?
To są osobne byty, które są obok siebie i generalnie nie funkcjonują. Bardziej się odpychają niż przyciągają. Tak widzę to politycznie. Czasami mam takie wrażenie, że to jest nawet jeszcze bardziej podpierane i wzmacniane przez to otoczenie, które jest dzisiaj w Kancelarii Prezydenta
— zaznaczył senator KO.
„Tu są warianty wojenne”
Tu są warianty wojenne. Ja mam takie wrażenie, jak widzę te weta i czytam te uzasadnienia do wet prezydenckich - czasami mi się wydaje, ja się dziwię, że albo prezydent nie czyta tych uzasadnień przy wecie, które podpisuje, albo rzeczywiście ma takie zaufanie do tych polityków, bo już nie chcę powiedzieć prawników, którzy przygotowują i akceptują te uzasadnienia, które są często absurdalne
— dodał.
Czy rząd może próbować np. zmienić ustawę o statusie osoby najbliższej tak, by dojść w tej sprawie do porozumienia z głową państwa?
Żadnych marzeń tutaj. Nie mam żadnych złudzeń. Jeżeli zostanie zmieniony jeden punkt, to powiedzą: „dobrze, ale to jeszcze ten drugi też musi być zmieniony, bo to jest przecież niepoważne, bo to w prostej drodze prowadzi do małżeństw jednopłciowych
— ocenił Schetyna.
Jeśli rząd przyjąłby strategię i sposób rozumowania Grzegorza Schetyny, to faktycznie już z góry nie byłoby szansy ku temu, by rząd i prezydent jakkolwiek współpracowali. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spadałaby jednak na niechętny do współpracy rząd.
