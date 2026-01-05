Politykiem roku 2025 w kraju został prezydent RP Karol Nawrocki (wskazało go 16 proc. ogółu ankietowanych); na arenie międzynarodowej na ten tytuł zasłużył prezydent USA Donald Trump (11 proc.) – wynika z sondażu CBOS. Warto zaznaczyć, że nadzór nad pracą CBOS-u sprawuje premier Donald Tusk.
Pod koniec 2025 r. CBOS zapytał Polaków, kto ich zdaniem zasłużył na miano polityka roku zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Przy czym ankietowani sami wymieniali nazwiska kandydatów spośród znanych im polityków.
Karol Nawrocki politykiem roku 2025 w Polsce
Jeśli chodzi o tytuł polityka roku 2025 w kraju, 49 proc. badanych nie wskazało żadnej osoby, która w ich opinii zasługiwałaby na takie wyróżnienie: 22 proc. uznało, że żaden polityk nie zasłużył na takie miano, zaś 27 proc. odmówiło odpowiedzi na pytanie lub uznało, że nie ma zdania na ten temat.
Wśród wymienianych przez respondentów polityków jedynie trzy osoby uzyskały więcej niż 2 proc. głosów. I tak tytuł polityka 2025 roku otrzymał prezydent Karol Nawrocki, którego nazwisko wskazało 16 proc. badanych. Po 8 proc. otrzymali ex aequo premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Po 2 proc. badanych do miana polityka ubiegłego roku zgłosiło: europosła Grzegorza Brauna; wicemarszałka Sejmu, lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka; wicemarszałka Sejmu, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię; współprzewodniczącego Partii Razem Adriana Zandberga; prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Po około 1 proc. głosów uzyskali zaś: szef MS Waldemar Żurek; b. prezydent Andrzej Duda; lider Konfederacji Sławomir Mentzen; wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz; b. premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki; prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący KO Rafał Trzaskowski.
Kolejne 3 proc. respondentów wymieniło nazwiska aż 34 innych polityków.
Jak zauważył CBOS, wybór polityka roku spośród przedstawicieli międzynarodowej sceny politycznej z reguły sprawia badanym więcej trudności niż wskazanie najbardziej wyróżniającego się reprezentanta polityki krajowej.
W grudniu 2025 roku miało z tym problem nieco ponad dwie piąte badanych (41 proc.), a dalsza ponad jedna czwarta (27 proc.) uznała, że żaden ze znanych im polityków zagranicznych nie odegrał w ciągu minionych dwunastu miesięcy na tyle znaczącej roli w polityce międzynarodowej, by zasłużyć na ten tytuł
— czytamy w badaniu. Odpowiedzi odmówiło 1 proc. respondentów.
Polityk roku na świecie? Polacy wskazali na Trumpa
Tytuł polityka roku 2025 na świecie Polacy przyznali prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi – uznało tak 11 proc. badanych. Na drugim miejscu rankingu znalazł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego wskazało 5 proc. badanych. Podium zamyka prezydent Francji Emmanuel Macron z 3 proc. głosów.
Pozostali politycy byli wskazywani przez nielicznych badanych. Po ok. 1 proc. respondentów wskazało: przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen; premiera Węgier Victora Orbana; b. prezydenta USA Joe Bidena; burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego; papieża Leona XIV; wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, a także szefa naszego MSZ Radosława Sikorskiego.
4 proc. badanych wymieniło inne nazwiska.
Badanie przeprowadzono w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 r. na próbie liczącej 948 osób w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
