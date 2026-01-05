Senator KO Stanisław Gawłowski, skazany nieprawomocnie na 5 lat więzienia i zakaz pełnienia przez 10 lat funkcji publicznych w związku z tzw. aferą melioracyjną, postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego na platformie X, popełniając przy tym poważny błąd ortograficzny. Na jego niemądry wpis zareagował m.in. założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, co doprowadziło do jego internetowego starcia z Gawłowskim.
Nawrocki miał pracowity grudzień. Odbył 2 rozmowy telefoniczne, wysłuchał koncertu kolend, kazał wynieść stół i ściął drzewko [pisownia oryginalna - przyp. red.]
— napisał na platformie X Stanisław Gawłowski, najwyraźniej próbując drwić z prezydenta, natomiast sam się wygłupił m.in. popełnieniem poważnego błędu ortograficznego. Należy jednak nadmienić, że w ponad 20 minut po opublikowaniu wpisu załączył korektę, gdzie już prawidłowo napisał słowo „kolęd”.
Pracowity jak Nawrocki! Pracowity grudzień Batyra. Oczywiście wetował i blokował. To w wolnym czasie. #PrezydentChaosu
— uderzał w prezydenta skazany polityk KO.
Wyrok Gawłowskiego
To więcej niż pan będzie mógł zrobić przez pięć lat
— zareagował na wpis Gawłowskiego Krzysztof Stanowski, nawiązując do faktu, że Gawłowski został skazany, aczkolwiek polityk KO trafi do więzienia dopiero wówczas, jeśli sąd drugiej instancji potwierdzi wspomniany wyrok.
Nerwowa reakcja polityka KO
Człowiek z kanału bagno. Dziękuje za troskę o mnie. Łatwo będzie udowodnić, że głęboko myli się pan. Bez kontaktu proszę. Bagno brudzi
— zaatakował Stanowskiego Gawłowski, najwyraźniej urażony tym, że wypomniano mu, iż wkrótce może trafić do więzienia za korupcję.
Mam nadzieję, że kilka lat resocjalizacji pomoże panu wyjść z bagna
— odpowiedział założyciel Kanału Zero.
