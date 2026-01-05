Gawłowski zaatakował prezydenta, nagle Stanowski wypomniał mu wyrok. Histeryczna reakcja polityka KO: "Człowiek z kanału bagno"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Stanisław Gawłowski i Krzysztof Stanowski / autor: Fratria/screenshot Kanał Zero/X
Stanisław Gawłowski i Krzysztof Stanowski / autor: Fratria/screenshot Kanał Zero/X

Senator KO Stanisław Gawłowski, skazany nieprawomocnie na 5 lat więzienia i zakaz pełnienia przez 10 lat funkcji publicznych w związku z tzw. aferą melioracyjną, postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego na platformie X, popełniając przy tym poważny błąd ortograficzny. Na jego niemądry wpis zareagował m.in. założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, co doprowadziło do jego internetowego starcia z Gawłowskim.

Nawrocki miał pracowity grudzień. Odbył 2 rozmowy telefoniczne, wysłuchał koncertu kolend, kazał wynieść stół i ściął drzewko [pisownia oryginalna - przyp. red.]

— napisał na platformie X Stanisław Gawłowski, najwyraźniej próbując drwić z prezydenta, natomiast sam się wygłupił m.in. popełnieniem poważnego błędu ortograficznego. Należy jednak nadmienić, że w ponad 20 minut po opublikowaniu wpisu załączył korektę, gdzie już prawidłowo napisał słowo „kolęd”.

Pracowity jak Nawrocki! Pracowity grudzień Batyra. Oczywiście wetował i blokował. To w wolnym czasie. #PrezydentChaosu

— uderzał w prezydenta skazany polityk KO.

Wyrok Gawłowskiego

To więcej niż pan będzie mógł zrobić przez pięć lat

— zareagował na wpis Gawłowskiego Krzysztof Stanowski, nawiązując do faktu, że Gawłowski został skazany, aczkolwiek polityk KO trafi do więzienia dopiero wówczas, jeśli sąd drugiej instancji potwierdzi wspomniany wyrok.

Nerwowa reakcja polityka KO

Człowiek z kanału bagno. Dziękuje za troskę o mnie. Łatwo będzie udowodnić, że głęboko myli się pan. Bez kontaktu proszę. Bagno brudzi

— zaatakował Stanowskiego Gawłowski, najwyraźniej urażony tym, że wypomniano mu, iż wkrótce może trafić do więzienia za korupcję.

Mam nadzieję, że kilka lat resocjalizacji pomoże panu wyjść z bagna

— odpowiedział założyciel Kanału Zero.

CZYTAJ TAKŻE:

Senator Gawłowski skazany. W sieci zawrzało. „KO tyle głupot opowiada o rozliczeniach PiS, ale wyroki skazujące dostaje sama”

Farsa! Skazany za korupcję Gawłowski zawiesza członkostwo w PO. „Sprawa zostanie wykorzystana do brudnej walki politycznej”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych