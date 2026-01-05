Zbliżające się wybory na przewodniczącego Polski 2050 objawiają się narastaniem sporów publicznych nie tylko między kandydatami na stanowisko zwalniane przez Szymona Hołownię, ale włączają się w ten spór też przedstawiciele koalicjantów. Najpierw Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz ostro zaatakował związany z KO Stefan Niesiołowski, teraz dołączył do niego mec. Roman Giertych, poseł KO. „Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie” - zapewniła Pełczyńska-Nałęcz na platformie X.
Jeżeli dalej po wyborach nie będzie stanowiska wicepremiera, to będzie bardzo groźne i wyraziste pokazanie, jak ta koalicja jest zarządzana i jak największy koalicjant działa. Konsekwencje są myślę bardziej dla dużego koalicjanta niż dla nas
— powiedziała wczoraj na antenie Polsat News Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
My z powodu „stołka” z koalicji nie wyjdziemy, natomiast jeśli ta koalicja nie jest oparta na dialogu, a na wewnętrznej przemocy, to ona nie może działać efektywnie. Odpowiedzialność za skuteczność całej koalicji jest zawsze na największym koalicjancie
— dodała.
Mamy naprawdę bardzo poważne wyzwania w postaci Brauna, bardzo nieodpowiedzialnego programu ekonomicznego Konfederacji. Tu są problemy i wyzwania, z którymi powinniśmy walczyć, a nie ze sobą nawzajem. Przemocowe relacje w koalicji są złe i nie sprzyjają dobrej współpracy
— podkreśliła.
Reakcja Giertycha na słowa Pełczyńskiej-Nałęcz
Na te wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej, ubiegającej się o stanowisko przewodniczącej Polski 2050, postanowił odpowiedzieć poseł KO mec. Roman Giertych.
Pani minister uważa, że w ramach koalicji jest ofiarą przemocy? Mam wrażenie, że jest to delikatnie mówiąc kompletny absurd
— ocenił Roman Giertych.
Pełczyńska-Nałęcz postanowiła nie zostawić uwagi Giertycha bez odpowiedzi.
Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie. Niezmiennie stoję tam gdzie stoję: po stronie ludzi, a nie wpływowych lobbystów. I wygląda na to, że to się niektórym nie podoba
— napisała minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050.
CZYTAJ TAKŻE:
— Zażarta walka o schedę po Hołowni. Sojusz przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz i żarty z Petru. „Byłoby to dla mnie trochę załamujące”
— Niesiołowski uderzył w Pełczyńską-Nałęcz! „Antypatyczna, obrzydliwa”. Jest riposta: „Personalne ataki, a w tle własna kieszeń”
— Walka o władzę w Polsce 2050! Powstał sojusz przeciw Pełczyńskiej-Nałęcz? Hennig-Kloska: To mit stworzony w przez sztab koleżanki
Adam Stankiewicz/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749913-starcie-giertycha-i-pelczynskiej-nalecz-mowa-o-przemocy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.