Zbliżające się wybory na przewodniczącego Polski 2050 objawiają się narastaniem sporów publicznych nie tylko między kandydatami na stanowisko zwalniane przez Szymona Hołownię, ale włączają się w ten spór też przedstawiciele koalicjantów. Najpierw Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz ostro zaatakował związany z KO Stefan Niesiołowski, teraz dołączył do niego mec. Roman Giertych, poseł KO. „Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie” - zapewniła Pełczyńska-Nałęcz na platformie X.

Jeżeli dalej po wyborach nie będzie stanowiska wicepremiera, to będzie bardzo groźne i wyraziste pokazanie, jak ta koalicja jest zarządzana i jak największy koalicjant działa. Konsekwencje są myślę bardziej dla dużego koalicjanta niż dla nas

— powiedziała wczoraj na antenie Polsat News Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

My z powodu „stołka” z koalicji nie wyjdziemy, natomiast jeśli ta koalicja nie jest oparta na dialogu, a na wewnętrznej przemocy, to ona nie może działać efektywnie. Odpowiedzialność za skuteczność całej koalicji jest zawsze na największym koalicjancie

— dodała.

Mamy naprawdę bardzo poważne wyzwania w postaci Brauna, bardzo nieodpowiedzialnego programu ekonomicznego Konfederacji. Tu są problemy i wyzwania, z którymi powinniśmy walczyć, a nie ze sobą nawzajem. Przemocowe relacje w koalicji są złe i nie sprzyjają dobrej współpracy

— podkreśliła.

Reakcja Giertycha na słowa Pełczyńskiej-Nałęcz

Na te wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej, ubiegającej się o stanowisko przewodniczącej Polski 2050, postanowił odpowiedzieć poseł KO mec. Roman Giertych.

Pani minister uważa, że w ramach koalicji jest ofiarą przemocy? Mam wrażenie, że jest to delikatnie mówiąc kompletny absurd

— ocenił Roman Giertych.

Pełczyńska-Nałęcz postanowiła nie zostawić uwagi Giertycha bez odpowiedzi.

Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie. Niezmiennie stoję tam gdzie stoję: po stronie ludzi, a nie wpływowych lobbystów. I wygląda na to, że to się niektórym nie podoba

— napisała minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050.

