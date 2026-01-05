Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK (i jeszcze za rządów PiS przeciwny tej inwestycji), stwierdził niedawno, że debata ws. portu lotniczego jest „stratą czasu”. W ten sposób odpowiedział na antenie Polskiego Radia w likwidacji na wezwanie Marcina Horały, byłego pełnomocnika rządu ds. CPK. Choć wywiad z ministrem Laskiem miał miejsce 30 grudnia 2025 r., wspomniany fragment przypominają dziś w mediach społecznościowych środowiska i politycy popierający budowę CPK.
Jeszcze w sierpniu 2025 r. Marcin Horała w „Sygnałach Dnia” na antenie PR1 w likwidacji wezwał do debaty ws. CPK Macieja Laska. Horała był pełnomocnikiem rządu ds. tego projektu w czasach rządów PiS, Lasek (od początku niechętny tej inwestycji) otrzymał tę funkcję po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia.
Od swoich pierwszych dni na tym stanowisku obecny pełnomocnik blokował i opóźniał budowę CPK i dopiero pod presją polskiego społeczeństwa (ponad podziałami politycznymi) premier Donald Tusk zapowiedział, że Centralny Port Komunikacyjny jednak powstanie, tyle że obecne władze „urealnią go”. „Urealniły” w ten sposób, że został maksymalnie okrojony i nie spełnia założeń, jakie przyświecały projektowi CPK.
Lasek debatować nie będzie!
Po medialnych doniesieniach na temat działki w Zabłotni, Tusk oświadczył, że nazwa inwestycji powinna być zmieniona. Tą nową nazwą - projektu niemającego tak naprawdę nic wspólnego z CPK, którego chcieli przecież Polacy niezależnie od bart partyjnych - ma być „Port Polska”. Cały czas aktualne pozostało zaproszenie wystosowane przez byłego pełnomocnika Marcina Horałę. Okazuje się jednak, że debaty prawdopodobnie nie będzie. Maciej Lasek powiedział to wprost, pod koniec wywiadu dla neo-PR1 Z 30 grudnia 2025 r. W sieci przypomniano dziś politykowi tę wypowiedź. O zaproszenie do debaty ws. CPK dziennikarz neo-PR Karol Surówka pyta swojego gościa w zasadzie pod sam koniec wywiadu. Czy Lasek gotów jest spotkać się z Horałą na debacie?
Nie pierwszy raz już pan minister Horała coś takiego próbuje zrobić. Ja bym się najpierw zastanowił, po co. Nie będziemy zmieniali projektu na podstawie wyniku debaty
– powiedział.
Pan Marcin Horała jest inteligentnym inteligentnym człowiekiem i wie, że to, co robimy, w rzeczywistości ma sens, natomiast no polityka jest taka, jaka jest. A z drugiej strony- ja z drugiej strony nie jestem agencją marketingu politycznego dla pana Marcina Horały
– dodał Lasek.
Pytany, czy oznacza to, że nie przyjmie zaproszenia, pełnomocnik ds. CPK odparł:
Nie ma sensu. To jest marnowanie czasu.
„Dewastują najbardziej prorozwojowy dla Polski projekt”
Słowa Pełnomocnika Rządu ds. CPK - Macieja Laska w Polskim Radiu Jedynka: „Nie będziemy zmieniali projektu na podstawie wyniku debaty” budzą głęboki niepokój. Centralny Port Komunikacyjny to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Polski – projekt o konsekwencjach na dekady, finansowany ze środków publicznych i mający bezpośredni wpływ na miliony obywateli
— czytamy na profilu Stowarzyszenia „Tak dla CPK” na portalu X.
Odrzucanie debaty publicznej oznacza:
-brak otwartości na głos ekspertów spoza rządu,
-lekceważenie społeczeństwa obywatelskiego,
-rezygnację z możliwości ulepszenia projektu poprzez merytoryczną krytykę
— podkreślono.
Debata nie jest zagrożeniem. Jest narzędziem poprawy jakości decyzji. Obawa przed debatą może sugerować obawę przed lepszymi argumentami i lepszymi rozwiązaniami. Stowarzyszenie Tak dla CPK od początku postuluje otwartą, publiczną i merytoryczną debatę o CPK – nie po to, by projekt blokować, lecz by uczynić go lepszym, bardziej racjonalnym i odpornym na błędy. Projekt, który nie wytrzymuje debaty, nie jest projektem dojrzałym
— wskazuje stowarzyszenie „Tak dla CPK”
Posłuchajcie co mówi pan Lasek na temat #CPK‼️ Debata, analizy, konstruktywne wnioski? A komu to potrzebne. Realizują swoją agendę dewastując najbardziej prorozwojowy dla Polski projekt
— skomentowała poseł PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
CZYTAJ TAKŻE: W końcu jest decyzja środowiskowa dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dotyczy ona całej inwestycji
Debata jest dla Laska „marnowaniem czasu”? No tak, co innego te wszystkie nic niewnoszące i później unieważniane audyty, które zlecał Lasek, żeby tylko opóźnić budowę CPK.
CZYTAJ TAKŻE: Kompromitacja Laska! Unieważniono dziewiąty audyt ws. CPK. Wilk: Pora przestać tracić czas i zająć się w końcu rozwojem Polski. Do roboty
PR1/X/Joanna Jaszczuk
