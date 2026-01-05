„Rozliczenia zła są faktem i prowadzą kolejne osoby przed oblicze sądu” - napisał na portaly X minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek, nie kryjąc satysfakcji. Szef MS wyliczył akty oskarżenia, ewentualne wyroki czy podejrzanych w „aferach” przypisywanych poprzedniemu rządowi przez obecne władze. „Przedstawienie zarzutów nie świadczy o winie czy sprawstwie, ale o tym, że PK jest wykorzystywana do działań na polityczne zlecenie rządu wobec opozycji” - skomentował mec. Bartosz Lewandowski, który zauważył pewne podobieństwo do… Adama Bodnara przed dymisją. Żurek doczekał się też innych ciekawych komentarzy.
Tuż po tym, jak media obiegły informacje o awanturze, na której miało dojść podczas ostatniego w 2025 r. posiedzenia rządu, kiedy to premier Donald Tusk miał „zdyscyplinować” ministra Waldemara Żurka, szef resortu sprawiedliwości nagle opublikował post, w którym zdaje się podsumowywać dotychczasowe działania.
CZYTAJ TAKŻE: „Waldemarze, błagam”. Karczemna awantura na posiedzeniu rządu? Tusk wściekł się na dwie panie minister. Oberwał też… Żurek
Żurek chwali się „rozliczeniami”
W typowym dla siebie, silnie nacechowanym emocjonalnie stylu, szef MS Waldemar Żurek ogłosił, że „rozliczenia zła są faktem”.
Rozliczenia zła są faktem i prowadzą kolejne osoby przed oblicze sądu. To między innymi:
Afera wizowa - 2 akty oskarżenia, 11 osób z zarzutami, 27 przestępstw, jedna osoba ścigana listem gończym
Fundusz Sprawiedliwości - 4 akty oskarżenia, 2 wyroki, wnioski o uchylenie immunitetów
RARS - 2 akty oskarżenia, 14 podejrzanych, 36 zarzutów
Pegasus - zarzuty wobec 4 osób, wnioski o uchylenie immunitetów
Collegium Humanum - 29 oskarżonych, 82 podejrzanych, 403 zarzuty
Szpiegostwo, sabotaż, dywersja - 3 wyroki i kolejne akty oskarżenia
— wyliczał Żurek.
Są sprawy byłych ministrów, wysokich urzędników państwowych i funkcjonariuszy, którzy czuli się bezkarni. Immunitet przestał być tarczą. Stanowisko czy przynależność partyjna nie chronią. Nazwisko nie ma znaczenia. Prokuratura robi swoje. Dziękuję za ciężką pracę i odwagę. Szacunek
— podsumował.
Uwagę zwraca m.in. „afera wizowa”, gdzie w 2023 r. ówczesna opozycja, a dziś koalicja rządząca krzyczała o setkach tysięcy wiz, masowo wydawanych cudzoziemcom z Afryki i Bliskiego Wschodu czy nawet sprzedawanych w krajach tych regionów na straganach pod konsulatami. „Komisja śledcza” nie tylko skompromitowała zajmującą się tą sprawą polityków większości parlamentarnej, ale również pomogła pokazać, jak bardzo rozdmuchana została ta afera. I po tym, czym pochwalił się Żurek, widzimy to wyraźniej.
Druga ciekawa kwestia - w jednym szeregu z „aferami” przypisywanymi PiS minister wskazał akty dywersji i sabotażu. Czy to celowe działanie, mające na celu - kolejny raz w wykonaniu tej ekipy - połączenie opozycji z Rosją?
W komentarzach przypomniano m.in. o dymisji Bodnara
Pewne jest jedno. Żurek doczekał się licznych komentarzy. Na uwagę zasługuje nawiązujący do dość nieodległej przeszłości komentarz mecenasa Bartosza Lewandowskiego.
Przedstawienie zarzutów nie świadczy o winie czy sprawstwie, ale o tym, że PK jest wykorzystywana do działań na polityczne zlecenie rządu wobec opozycji. Poza tym domyślam się co się dzieje w resorcie, skoro publikuje Pan wpisy podobne do wpisów „schyłkowego” Ministra Adama Bodnara, który zaraz został zdymisjonowany
— napisał adwokat, załączając wpis Adama Bodnara z 23 lipca 2025 r. Już następnego dnia senator Koalicji Obywatelskiej stracił stanowiska ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.
Cele, a co za tym idzie zadania prokuratorów wskazane są w art. 297 k.p.k. Prokuratura nie jest od „rozliczania zła”. I rzeczywiście gros spraw, które Pan wymienił, to zabawa w politykę, to skutek „niewłaściwej postawy”, a nie popeł. przest. Belki Pan we własnym oku nie widzisz
— skomentowała prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska.
Minister sprawiedliwości zajmujący się igrzyskami staje się ministrem od igrzysk, więc wszyscy - włącznie z urzędnikami resortu - siłą rzeczy traktują go jak ministra od igrzysk. Do czasu aż zlecający igrzyska cezar pokaże kciuk w dół. Pan Adam Bodnar mógłby coś na ten temat powiedzieć. Zapewne w pamiętnikach
— odpowiedział Żurkowi były poseł Dariusz Lipiński.
„Immunitet przestał być tarczą. Stanowisko czy przynależność partyjna nie chronią. Nazwisko nie ma znaczenia”
— zacytował ministra poseł PiS Paweł Jabłoński, do wpisu dodając… gif z Tomaszem Grodzkim, byłym marszałkiem Senatu. 18 lipca 2025 r. prokuratura (wtedy jeszcze bodnarowska) umorzyła postępowanie dotyczące podejrzenia dopuszczenia się przez Grodzkiego korupcji).
Ale paraliż sądów i tak spowoduje że nic z tych rozliczeń nie będzie, bo prawomocne wyroki zapadną, gdy wszyscy już zapomną o co chodziło w tych sprawach. O ile w ogóle zapadną
— napisał dziennikarz WP Szymon Jadczak.
Rozliczeniami zła zajmuje się inny sąd. Ostateczny. Na rozliczenie waszych działań wystarczy Okręgowy, Panie ministrze
— skomentował Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet.
Czyli nastawialiście zarzutów (pytanie, co się w sądach utrzyma, bo jak na razie to widzimy więcej porażek niż sukcesów), a jednocześnie chronicie Prokurator Ewę Wrzosek, KTÓRA JUŻ DWA RAZY ZŁAMAŁA PRAWO. Prokurator łamie prawo, dalej jest prokuratorem i chillera, odpalamy CSa
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
A co z Pana urzędniczką Ewą Wrzosek, która bezczelnie złamała prawo, ale uniknęła konsekwencji tylko i wyłącznie dlatego, że jest „od was”?
— zapytał internauta Eliasz Grubiński.
Podsumowanie
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pochwalił się w mediach społecznościowych postępami w „rozliczeniach” dotyczących m.in. „afery” wizowej, Funduszu Sprawiedliwości, RARS, Pegasusa i Collegium Humanum, wskazując na akty oskarżenia, zarzuty i wyroki wobec byłych urzędników oraz polityków. Jego wpis wywołał falę krytycznych komentarzy, w których zarzucono wykorzystywanie prokuratury do walki politycznej oraz porównano jego działania do poprzedniego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara - tuż przed utratą przez Bodnara stanowisk szefa MS i Prokuratora Generalnego.
