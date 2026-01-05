TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Dekalog Narodowego Przetrwania. Buda: Polska jeszcze może się obronić przed dramatycznymi trendami

Europoseł PiS Waldemar Buda (na zdjęciu) komentował w Telewizji wPolsce24 Dekalog Narodowego Przetrwania / autor: Fratria/wPolityce.pl
Europoseł PiS Waldemar Buda (na zdjęciu) komentował w Telewizji wPolsce24 Dekalog Narodowego Przetrwania / autor: Fratria/wPolityce.pl

Absolutnie uważam, że jest moment, w którym Polska jeszcze może się obronić przed tymi dramatycznymi trendami, które są w całej Europie zachodniej” - powiedział europoseł PiS Waldemar Buda, podczas rozmowy na antenie Telewizji wPolsce24, w której przywołano Dekalog Narodowego Przetrwania. „Ta droga, którą dzisiaj podąża Europa i próbuje wciągnąć również Polskę, jest drogą donikąd” - zaznaczył polityk.

Dekalog Narodowego Przetrwania

Zakaz propagandy antyrodzinnej, posiadanie rodziny jako misja każdej kobiety i każdego mężczyzny, większe prawa polityczne dla rodzin z dziećmi, powstrzymanie laicyzacji życia społecznego czy obowiązkowe przeszkolenie wojskowe - to niektóre punkty Dekalogu Narodowego Przetrwania. Jest to pomysł, który zaprezentowali w „Salonie Dziennikarskim Extra” na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski - redaktor naczelny naszej stacji oraz Marek Grabowski - socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty.…

