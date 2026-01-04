Prezes PiS po wpisie Tuska: Wbrew temu, co próbują wmówić ludziom niektórzy, chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy!

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Donald Tusk we wpisie na platformie X nawiązał do niektórych głosów w sieci sugerujących, że USA po schwytaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro teraz mogliby się zainteresować polskim premierem. Przy tej okazji uderzył w PiS. „My chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy!” - ripostował Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można

— napisał na platformie X Donald Tusk.

Riposta prezesa PiS

Powyższa złośliwość Tuska nie ma logicznego sensu, ponieważ z praktycznie każdego z ostatnich sondaży wynika, iż Koalicja 13 grudnia nie utrzymałaby władzy po kolejnych wyborach parlamentarnych. Głównie z uwagi na fakt, że Polska 2050 i PSL nie wyszłyby do Sejmu.

Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę

— podkreślił w odpowiedzi na wpis Tuska Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

CZYTAJ TAKŻE: Absurdalny wpis Tuska ws. Wenezueli. Pisze, że opozycja nie wierzy w swoją wygraną, zatem chce „obcej interwencji”. Nie zna sondaży?

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych