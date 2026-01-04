Donald Tusk we wpisie na platformie X nawiązał do niektórych głosów w sieci sugerujących, że USA po schwytaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro teraz mogliby się zainteresować polskim premierem. Przy tej okazji uderzył w PiS. „My chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy!” - ripostował Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Riposta prezesa PiS
Powyższa złośliwość Tuska nie ma logicznego sensu, ponieważ z praktycznie każdego z ostatnich sondaży wynika, iż Koalicja 13 grudnia nie utrzymałaby władzy po kolejnych wyborach parlamentarnych. Głównie z uwagi na fakt, że Polska 2050 i PSL nie wyszłyby do Sejmu.
Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę
— podkreślił w odpowiedzi na wpis Tuska Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
