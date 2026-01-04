Po schwytaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro m.in. redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz na platformie X zamieścił sugestię, że kolejnym celem USA mógłby być Donald Tusk. Polski premier zdecydował się odpowiedzieć na tego typu wpisy.
Assad, Maduro… Tusk?
— napisał na X Tomasz Sakiewicz.
Uderzenie Tuska w opozycję
Donald Tusk postanowił zareagować na tego typu wpisy, atakując opozycję.
Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można
— stwierdził Donald Tusk, premier. Sęk w tym, że zgodnie z obecnymi sondażami, Koalicja 13 grudnia w demokratyczny sposób utraciłaby władzę. Zatem złośliwa uwaga Tuska nie ma sensu.
