Katarzyna Lubnuer, wiceminister edukacji, w dyskusji na antenie Radia Zet, w zderzeniu z oczywistym faktem, „zabłysnęła” dość nieszablonową „argumentacją”. Kiedy zasugerowała, że prezydent Karol Nawrocki „bawi się w wetomat”, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że zdecydowana większość ustaw uzyskała podpis prezydenta. Katarzyna Lubnauer zaskoczyła odpowiedzią.
Choć koalicja rządząca próbuje przedstawić Karola Nawrockiego jako prezydenta, który w zasadzie hurtowo wetuje ustawy, czyniąc to wyłącznie ze złośliwości, przeczą temu fakty, liczby i coś, co premier Donald Tusk uwielbia podkreślać w swojej propagandzie sukcesu: twarde dane. Według stanu na 2 stycznia 2026 r., prezydent Karol Nawrocki od początku sprawowania urzędu po zaprzysiężeniu 6 sierpnia 2025 r., podpisał w sumie 132 ustawy, a zawetował 20. Mówił o tym chociażby w wywiadzie z 2 stycznia dla „Gościa Niedzielnego”.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent: „Rozliczenia” paraliżują wszystko. Mamy dramatyczną dziurę budżetową, a rządzący robią igrzyska. Ludzie chcą chleba
Lubnauer: A mógł zabić
Wszystko to nie przeszkadza Katarzynie Lubnauer (która - jako matematyk z wykształcenia, ale również jako wiceminister edukacji narodowej - z liczbami powinna być za pan brat)… dalej brnąć w kosmiczną narrację.
Prezydent postanowił się zabawić w wetomat i wetuje jedną po drugiej, bez uzasadnienia albo z uzasadnieniami niemającymi nic wspólnego z daną ustawą
— przekonywała w audycji „7. dzień tygodnia” na antenie Radia Zet.
Zdecydowaną większość ustaw podpisuje. Proszę to przyznać
— odpowiedział 8Krzysztof Bosak*, wicemarszałek Sejmu.
Katarzynę Lubnauer nieco zbiło to z tropu.
Tak
— odpowiedziała i zaczęła nerwowo się śmiać.
Wie pan, to można powiedzieć: tak, a mógł zabić, prawda?
— dodała.
Może po tym niesamowitym wystąpieniu swojej zastępczyni minister edukacji Barbara Nowacka powinna pomyśleć nad wprowadzeniem np. w szkołach ponadpodstawowych obowiązkowych zajęć z retoryki i erystyki?
Radio Zet/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749856-lubnauer-i-jej-argumentacja-a-mogl-zabic-prawda
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.