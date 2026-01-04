WIDEO

Cóż za "argumentacja"! Lubnauer krzyczy o "wetomacie". Bosak: "Prezydent podpisał większość ustaw". Wiceminister: A mógł zabić!

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji i nauki / autor: Fratria
Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji i nauki / autor: Fratria

Katarzyna Lubnuer, wiceminister edukacji, w dyskusji na antenie Radia Zet, w zderzeniu z oczywistym faktem, „zabłysnęła” dość nieszablonową „argumentacją”. Kiedy zasugerowała, że prezydent Karol Nawrocki „bawi się w wetomat”, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że zdecydowana większość ustaw uzyskała podpis prezydenta. Katarzyna Lubnauer zaskoczyła odpowiedzią.

Choć koalicja rządząca próbuje przedstawić Karola Nawrockiego jako prezydenta, który w zasadzie hurtowo wetuje ustawy, czyniąc to wyłącznie ze złośliwości, przeczą temu fakty, liczby i coś, co premier Donald Tusk uwielbia podkreślać w swojej propagandzie sukcesu: twarde dane. Według stanu na 2 stycznia 2026 r., prezydent Karol Nawrocki od początku sprawowania urzędu po zaprzysiężeniu 6 sierpnia 2025 r., podpisał w sumie 132 ustawy, a zawetował 20. Mówił o tym chociażby w wywiadzie z 2 stycznia dla „Gościa Niedzielnego”.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent: „Rozliczenia” paraliżują wszystko. Mamy dramatyczną dziurę budżetową, a rządzący robią igrzyska. Ludzie chcą chleba

Lubnauer: A mógł zabić

Wszystko to nie przeszkadza Katarzynie Lubnauer (która - jako matematyk z wykształcenia, ale również jako wiceminister edukacji narodowej - z liczbami powinna być za pan brat)… dalej brnąć w kosmiczną narrację.

Prezydent postanowił się zabawić w wetomat i wetuje jedną po drugiej, bez uzasadnienia albo z uzasadnieniami niemającymi nic wspólnego z daną ustawą

— przekonywała w audycji „7. dzień tygodnia” na antenie Radia Zet.

Zdecydowaną większość ustaw podpisuje. Proszę to przyznać

— odpowiedział 8Krzysztof Bosak*, wicemarszałek Sejmu.

Katarzynę Lubnauer nieco zbiło to z tropu.

Tak

— odpowiedziała i zaczęła nerwowo się śmiać.

Wie pan, to można powiedzieć: tak, a mógł zabić, prawda?

— dodała.

Może po tym niesamowitym wystąpieniu swojej zastępczyni minister edukacji Barbara Nowacka powinna pomyśleć nad wprowadzeniem np. w szkołach ponadpodstawowych obowiązkowych zajęć z retoryki i erystyki?

Radio Zet/X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych