„Oni sobie poradzą. Reszta niekoniecznie. Tak wygląda codzienność za rządów D. Tuska. A to dopiero początek. Idzie drogi rok” - wskazało Prawo i Sprawiedliwość we wpisie, do którego zamieszczono nowy spot.
Więcej o sprawie opowiedziano w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości.
Nowy rok. Przedsiębiorcy zapłacą więcej. Rachunki rosną dla każdego bez wyjątku
— wskazano.
Droższe dojazdy, droższa praca. Nawet samochód kosztuje więcej. Opłaty też w górę. Podatki, opłaty w górę. Idzie drogi rok. Oni sobie poradzą. Reszta niekoniecznie
— podkreślono, pokazując wizerunek polityków wchodzących w składu rządu.
Tak wygląda codzienność zarządów Donalda Tuska. A to dopiero początek
— podsumowano.
Podsumowanie
Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie ostrzega, że 2026 rok będzie „drogim rokiem”. Wskazano na rosnące podatki, opłaty i koszty życia. Zauważono, że najmocniej uderzą one w zwykłych obywateli i przedsiębiorców.
