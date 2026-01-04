WIDEO

Oni sobie poradzą. Reszta niekoniecznie. Tak wygląda codzienność za rządów D. Tuska. A to dopiero początek. Idzie drogi rok” - wskazało Prawo i Sprawiedliwość we wpisie, do którego zamieszczono nowy spot.

Więcej o sprawie opowiedziano w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy rok. Przedsiębiorcy zapłacą więcej. Rachunki rosną dla każdego bez wyjątku

— wskazano.

Droższe dojazdy, droższa praca. Nawet samochód kosztuje więcej. Opłaty też w górę. Podatki, opłaty w górę. Idzie drogi rok. Oni sobie poradzą. Reszta niekoniecznie

— podkreślono, pokazując wizerunek polityków wchodzących w składu rządu.

Tak wygląda codzienność zarządów Donalda Tuska. A to dopiero początek

— podsumowano.

Podsumowanie

Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie ostrzega, że 2026 rok będzie „drogim rokiem”. Wskazano na rosnące podatki, opłaty i koszty życia. Zauważono, że najmocniej uderzą one w zwykłych obywateli i przedsiębiorców.

