„Reakcja chińska jest histeryczna. Ja to rozumiem, bo równocześnie przecież w ślad za operacją w Wenezueli nieco wcześniej, pod koniec tamtego roku, Ameryka podpisała gigantyczny projekt z Tajwanem na ponad 11 miliardów na wsparcie militarne. Trump wzmacnia i porządkuje swoją sytuację geostrategiczną” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa.
Amerykańską akcję zbrojną w Wenezueli oraz to, czy zostało złamane prawo międzynarodowe, ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa.
„To pośrednio w interesie Europy”
W jego opinii zdumiewająca jest reakcja Chin.
Przypomnę, jak Chiny zareagowały na agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Wydaje mi się, że ta reakcja Chin jest wysoce charakterystyczna dla postawy także Rosji w tej kwestii. Z kolei dużą wstrzemięźliwość zachowali Brytyjczycy. Amerykanie przedstawiają tą operację jako działanie wymierzone przeciwko osobie podejrzanej o działalność na dużą skalę w wymiarze kartelu narkotykowego, który rzeczywiście odgrywa istotną rolę w przemycie czy transporcie narkotyków między Stanami Zjednoczonymi, Ameryką Łacińską a Europą
— powiedział.
To jest także pośrednio w interesie Europy, aby ten potężny kartel narkotykowy, który w jakimś stopniu wspierał swoją aktywnością, ale także funkcjonował w ramach tego reżimu Maduro, żeby tego typu działalność została wyhamowana. Natomiast spory prawne będą się ciągnęły. Z punktu widzenia rzeczywiście sytuacji międzynarodowej jest to, że Trump jednoznacznie potwierdził, że to co jest zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, a więc tej strategii, która została ogłoszona na sam koniec ubiegłego roku 4 grudnia, że ta strategia jest poważnym dokumentem, bo w istocie właśnie tego typu geostrategiczne podejście Stanów Zjednoczonych do porządkowania ich pozycji na półkuli zachodniej jest tam mocno wyeksponowane
— wskazał prof. Piotr Grochmalski.
Wsparcie z Chin dla Nicolasa Maduro
Gość Telewizji wPolsce24 zaznaczył, że „Ameryka nie pozwoli na działania Chin czy Rosji prowokacyjne wobec Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o aktywne wspieranie reżimu Maduro”.
Chińczycy przejmowali nieomal to państwo. Skala uzależnienia - ponad 60 miliardów pieniędzy, które Chińczycy przelali, aby wspierać reżim Maduro. To była forma tworzenia z tego państwa przyczółku do agresywnych działań Chin wobec Stanów Zjednoczonych
— ocenił ekspert ds. bezpieczeństwa.
Reakcja chińska jest histeryczna. Ja to rozumiem, bo równocześnie przecież w ślad za operacją w Wenezueli nieco wcześniej, pod koniec tamtego roku, Ameryka podpisała gigantyczny projekt z Tajwanem na ponad 11 miliardów na wsparcie militarne, czyli na przyspieszone dozbrojenie. A to jest też konsekwencja tego, co Chińczycy zrobili, czyli gigantycznych manewrów w pobliżu Tajwanu i to, co zrobili w skali globalnej, czyli rzecz absolutnie bez precedensu w dotychczasowej polityce chińskiej, a więc wysłali w morze między innymi na morze południowo-chińskie i wschodnio-chińskie ponad 100 jednostek. Gigantyczna flota, która miała ćwiczyć taki wariant odcięcia między innymi Tajwanu, ale innych państw regionu od wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych czy też Japonii. To jest element wielkiej geostrategicznej gry
— wskazał prof. Piotr Grochmalski.
Trump wzmacnia i porządkuje swoją sytuację geostrategiczną
— dodał.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
