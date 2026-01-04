Wyborcy nie wierzą w lansowane w mediach tezy o powadze napięć wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości. Z nowego badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że w taki scenariusz nie wierzą nawet zwolennicy obecnego rządu.
Aż 69,3 procent Polaków nie wierzy w to, że w 2026 roku dojdzie do trwałego rozpadu Prawa i Sprawiedliwość.
Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 30,3 proc. badanych. Natomiast „raczej nie” 39 proc.
Zaledwie 19,1 proc. uważa, że dojdzie do rozpadu PiS-u. W taki scenariusz „zdecydowanie” wierzy jednak jedynie 4,3 proc. respondentów.
Nawet wyborcy rządu nie wierzą
Co ciekawe wiara w koniec formacji Jarosława Kaczyńskiego jest słaba nawet wśród sympatyków koalicji 13 grudnia.
Aż 57 procent. z nich nie wierzy w rozpad Prawa i Sprawiedliwości. W taki scenariuszy wierzy zaledwie 30 proc. z nich, w tym 12 proc. w sposób zdecydowany.
Niezachwiane przekonanie
Jeżeli chodzi o wyborców opozycji, to aż 79 procent nie wierzy w scenariusz rozpadu Prawa i Sprawiedliwości.
Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że żaden respondent z tej grupy nie wskazał odpowiedzi „zdecydowanie tak”.
Podsumowanie
Z badania wynika, że aż 69,3 proc. Polaków nie wierzy w trwały rozpad PiS w 2026 roku. Zaledwie 19,1 proc. uznaje taki scenariusz za realny.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ponad połowa Polaków wierzy w powrót PiS-u do władzy! Badania wskazują, że KO nie będzie miała z kim współrządzić. SONDAŻ
— KO bez Konfederacji nie mogłaby utrzymać władzy. Z obecnych koalicjantów partii Tuska do Sejmu wchodzi tylko Lewica. SONDAŻ
— Jaki to będzie rok dla Polski? Ciekawy SONDAŻ. Polacy z umiarkowanym optymizmem patrzą na zbliżające się 12 miesięcy
Adrian Siwek/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749840-polacy-nie-wierza-w-tezy-o-mozliwosci-rozpadu-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.