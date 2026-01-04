sondaż

Polacy nie wierzą w możliwość rozpadu PiS. Nadziei na rozpad partii Kaczyńskiego nie mają nawet sympatycy koalicji 13 grudnia

Polacy nie wierzą w scenariusz katastrofy w Prawie i Sprawiedliwości. / autor: Fratria

Wyborcy nie wierzą w lansowane w mediach tezy o powadze napięć wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości. Z nowego badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że w taki scenariusz nie wierzą nawet zwolennicy obecnego rządu.

Aż 69,3 procent Polaków nie wierzy w to, że w 2026 roku dojdzie do trwałego rozpadu Prawa i Sprawiedliwość.

Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 30,3 proc. badanych. Natomiast „raczej nie” 39 proc.

Zaledwie 19,1 proc. uważa, że dojdzie do rozpadu PiS-u. W taki scenariusz „zdecydowanie” wierzy jednak jedynie 4,3 proc. respondentów.

Nawet wyborcy rządu nie wierzą

Co ciekawe wiara w koniec formacji Jarosława Kaczyńskiego jest słaba nawet wśród sympatyków koalicji 13 grudnia.

Aż 57 procent. z nich nie wierzy w rozpad Prawa i Sprawiedliwości. W taki scenariuszy wierzy zaledwie 30 proc. z nich, w tym 12 proc. w sposób zdecydowany.

Niezachwiane przekonanie

Jeżeli chodzi o wyborców opozycji, to aż 79 procent nie wierzy w scenariusz rozpadu Prawa i Sprawiedliwości.

Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że żaden respondent z tej grupy nie wskazał odpowiedzi „zdecydowanie tak”.

Podsumowanie

Z badania wynika, że aż 69,3 proc. Polaków nie wierzy w trwały rozpad PiS w 2026 roku. Zaledwie 19,1 proc. uznaje taki scenariusz za realny.

Adrian Siwek/Wirtualna Polska

