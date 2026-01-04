Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji zamieścił wpis dotyczący sprawy aresztowania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Jego diagnoza wywołała falę oburzenia w sieci. „Niepotrzebny, szkodliwy głos. Głupio” - ocenił europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Pojmanie Maduro
W sobotę wczesnym rankiem amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w aglomeracji Caracas. Według amerykańskiego dziennika „New York Times” celem ataków był m.in. Fort Tiuna w Caracas, w którym mieści się siedziba resortu obrony i dowództwo wenezuelskiej armii, a także na port w mieście La Guaira oraz lotnisko w Higuerote.
Siły amerykańskie podczas interwencji ujęły wraz z Nicolasem Maduro jego żonę. Oboje zostali w sobotę przetransportowani do stanu Nowy Jork, gdzie mają stanąć przed sądem w związku z oskarżeniami o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
„To wcale nie jest podobne!”
Głos w sprawie zabrał m.in. Sławomir Mentzen, który porównał pojmanie Maduro do… agresji Rosji na Ukrainę.
Czekam na fikołki naszych ekspertów i polityków, tłumaczące, że atak USA na Wenezuelę i atak Rosji na Ukrainie to nie podchodzi pod żadna rubryka!
— grzmiał Sławomir Mentzen
To wcale nie jest podobne! Wcale! Mądrzej jest nie wspominać o tem!
— drwił.
Szkodliwy głos
Z taką diagnozą nie zgodziła się duża część komentujących, która nie zostawiła suchej nitki na jednym z liderów Konfederacji.
Niepotrzebny, szkodliwy głos. Głupio. Czy na Ukrainie sfałszowano wybory i sprawowano władzę dyktatorską wbrew woli społeczeństwa? Czy USA stwierdziły, że Wenezuela to odwieczne ziemie należące do Waszyngtonu? Czy USA postanowiły anektować terytorium Wenezueli? Odpowiedzi są dość proste. Ta wypowiedź - biorąc pod uwagę rosyjski imperializm zagrażający Polsce - jest szkodliwa
— stwierdził Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
No proszę, jaka obrona socjalistycznego uzurpatora. Tak, Panie Mentzen, Maduro ukradł wybory i terroryzował społeczeństwo, zrujnował gospodarkę
— zauważył Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. polityki międzynarodowej.
Mentzen bardzo szkodzi Konfederacji
— ocenił prof. Stanisław Żerko.
Niewiarygodne, że ktoś może porównywać ludobójczą inwazję Rosji na Ukrainę z amerykańską operacją likwidacji rządów NIELEGALNEGO prezydenta Maduro, zbrodniarza, tyrana i opiekuna narkotykowego biznesu, który sfałszował ostatnie wybory! Naprawdę trzeba być idiotą
— stwierdził Jacek Piekara, autor książek, publicysta.
Atak USA na Wenezuelę nam nie zagraża. Atak Rosji na Ukrainę nam zagraża. Jeśli trzeba dłużej wyjaśniać, to zachęcam do zapoznania się z celami politycznymi Rosji i jej nastawienia względem Polski
— stwierdził Konrad Wernicki, dziennikarz „Tygodnika Solidarność”.
Ale jakie to ma znaczenie? W swiecie, gdzie decyduje nie prawo, a bezwzględna siła Polska bez sojuszy jest w ciemnej dupie. Po prostu. A już w ogóle zrównywanie jednego z drugim z punktu widzenia naszych interesów jest absurdalne - los Wenezueli jest nam obojętny. Los Ukrainy jest dla nas kluczowy
— podkreślił Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Ponieważ ewidentnie nie podchodzi - pomimo pozornego podobieństwa. Suwerenność narodowa nie jest ani najwyższą, ani nienaruszalną wartością - zwłaszcza kiedy władza socjalistycznego dyktatora, wbrew wynikowi sfałszowanych wyborów, uciska swoich własnych obywateli:
— zauważył Mikołaj Pisarski, dyrektor ds. rozwoju Fundacji FOR.
Wie, Pan, że Maduro to narko-lewacki dyktator, który znacjonalizował gospodarkę, zniszczył wolny rynek, kontrolował cenę, a ostatnie zniszczył produkcję we własnym kraju, poprzez katastrofalne reformy. Ze swojego kraju i grup przestępczych stworzył pas transmisyjny dla gangów
— napisał Dominik Serwacki, dziennikarz, podróżnik.
Sławek weź już przestań miauczeć. Te dwie sprawy, to zupełnie inne rzeczy
— ocenił Jan Molski, komentator polityczny.
Ten tłit nie świadczy najlepiej o p. Mentzenie
— stwierdził Zygfryd Czaban, komentator polityczny.
Podsumowanie
Sławomir Mentzen skrytykował USA za akcję w Wenezueli, sugerując jej podobieństwo do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wywołało to mocną reakcję polityków, ekspertów i publicystów.
