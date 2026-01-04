KOMENTARZE

Mentzen porównał pojmanie Maduro do... ataku Rosji na Ukrainę. Mocne komentarze: "Niepotrzebny, szkodliwy głos. Głupio"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sławomir Mentzen skrytykował USA za akcję w Wenezueli, sugerując jej podobieństwo do rosyjskiej agresji na Ukrainę. / autor: Fratria
Sławomir Mentzen skrytykował USA za akcję w Wenezueli, sugerując jej podobieństwo do rosyjskiej agresji na Ukrainę. / autor: Fratria

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji zamieścił wpis dotyczący sprawy aresztowania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Jego diagnoza wywołała falę oburzenia w sieci. „Niepotrzebny, szkodliwy głos. Głupio” - ocenił europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Pojmanie Maduro

W sobotę wczesnym rankiem amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w aglomeracji Caracas. Według amerykańskiego dziennika „New York Times” celem ataków był m.in. Fort Tiuna w Caracas, w którym mieści się siedziba resortu obrony i dowództwo wenezuelskiej armii, a także na port w mieście La Guaira oraz lotnisko w Higuerote.

Siły amerykańskie podczas interwencji ujęły wraz z Nicolasem Maduro jego żonę. Oboje zostali w sobotę przetransportowani do stanu Nowy Jork, gdzie mają stanąć przed sądem w związku z oskarżeniami o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

To wcale nie jest podobne!”

Głos w sprawie zabrał m.in. Sławomir Mentzen, który porównał pojmanie Maduro do… agresji Rosji na Ukrainę.

Czekam na fikołki naszych ekspertów i polityków, tłumaczące, że atak USA na Wenezuelę i atak Rosji na Ukrainie to nie podchodzi pod żadna rubryka!

— grzmiał Sławomir Mentzen

To wcale nie jest podobne! Wcale! Mądrzej jest nie wspominać o tem!

— drwił.

Szkodliwy głos

Z taką diagnozą nie zgodziła się duża część komentujących, która nie zostawiła suchej nitki na jednym z liderów Konfederacji.

Niepotrzebny, szkodliwy głos. Głupio. Czy na Ukrainie sfałszowano wybory i sprawowano władzę dyktatorską wbrew woli społeczeństwa? Czy USA stwierdziły, że Wenezuela to odwieczne ziemie należące do Waszyngtonu? Czy USA postanowiły anektować terytorium Wenezueli? Odpowiedzi są dość proste. Ta wypowiedź - biorąc pod uwagę rosyjski imperializm zagrażający Polsce - jest szkodliwa

— stwierdził Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

No proszę, jaka obrona socjalistycznego uzurpatora. Tak, Panie Mentzen, Maduro ukradł wybory i terroryzował społeczeństwo, zrujnował gospodarkę

— zauważył Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. polityki międzynarodowej.

Mentzen bardzo szkodzi Konfederacji

— ocenił prof. Stanisław Żerko.

Niewiarygodne, że ktoś może porównywać ludobójczą inwazję Rosji na Ukrainę z amerykańską operacją likwidacji rządów NIELEGALNEGO prezydenta Maduro, zbrodniarza, tyrana i opiekuna narkotykowego biznesu, który sfałszował ostatnie wybory! Naprawdę trzeba być idiotą

— stwierdził Jacek Piekara, autor książek, publicysta.

Atak USA na Wenezuelę nam nie zagraża. Atak Rosji na Ukrainę nam zagraża. Jeśli trzeba dłużej wyjaśniać, to zachęcam do zapoznania się z celami politycznymi Rosji i jej nastawienia względem Polski

— stwierdził Konrad Wernicki, dziennikarz „Tygodnika Solidarność”.

Ale jakie to ma znaczenie? W swiecie, gdzie decyduje nie prawo, a bezwzględna siła Polska bez sojuszy jest w ciemnej dupie. Po prostu. A już w ogóle zrównywanie jednego z drugim z punktu widzenia naszych interesów jest absurdalne - los Wenezueli jest nam obojętny. Los Ukrainy jest dla nas kluczowy

— podkreślił Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Ponieważ ewidentnie nie podchodzi - pomimo pozornego podobieństwa. Suwerenność narodowa nie jest ani najwyższą, ani nienaruszalną wartością - zwłaszcza kiedy władza socjalistycznego dyktatora, wbrew wynikowi sfałszowanych wyborów, uciska swoich własnych obywateli:

— zauważył Mikołaj Pisarski, dyrektor ds. rozwoju Fundacji FOR.

Wie, Pan, że Maduro to narko-lewacki dyktator, który znacjonalizował gospodarkę, zniszczył wolny rynek, kontrolował cenę, a ostatnie zniszczył produkcję we własnym kraju, poprzez katastrofalne reformy. Ze swojego kraju i grup przestępczych stworzył pas transmisyjny dla gangów

— napisał Dominik Serwacki, dziennikarz, podróżnik.

Sławek weź już przestań miauczeć. Te dwie sprawy, to zupełnie inne rzeczy

— ocenił Jan Molski, komentator polityczny.

Ten tłit nie świadczy najlepiej o p. Mentzenie

— stwierdził Zygfryd Czaban, komentator polityczny.

Podsumowanie

Sławomir Mentzen skrytykował USA za akcję w Wenezueli, sugerując jej podobieństwo do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wywołało to mocną reakcję polityków, ekspertów i publicystów.

CZYTAJ TAKŻE:

Co czeka Wenezuelę? Trump: My będziemy zarządzać tym krajem do czasu transformacji. Nie możemy ryzykować, że ktoś inny ją przejmie

Władze Wenezueli w chaosie po ataku USA! Wiceprezydent: Nie wiemy, gdzie jest Maduro i jego żona. Żądamy dowodów, że żyją

Jest nagranie Maduro z aresztu! Prowadzili go dwaj przedstawiciele DEA. Przy tej okazji Wenezuelczyk wypowiedział zaskakujące słowa

Jest reakcja Chin na atak USA na Wenezuelę! Pekin domaga się natychmiastowego uwolnienia Nicolasa Maduro i jego żony

BBN podsumowało obalenie Maduro przez Amerykanów. „Postsowiecka szkoła operacyjna, sprzęt (…) nie dają gwarancji bezpieczeństwa”

Amerykańscy szpiedzy śledzili każdy ruch Maduro. Tajna obserwacja trwała od miesięcy. „Monitoringiem objęto nawet jego zwierzęta”

Ujawniono nowe informacje po akcji USA w Wenezueli. „Amerykańscy komandosi wyciągnęli Nicolasa Maduro i jego żonę z sypialni”

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych