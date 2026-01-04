TYLKO U NAS

Obajtek: Naszą gospodarką zarządza Berlin. Niemieckie firmy podpisały kontrakty w Polsce na 5 mld zł, polskie w Niemczech na 300 mln zł

Wenezuela to kraj, który ma największe rezerwy ropy i to najlepszej ropy jaka występuje na świecie. To jest 330 mld baryłek rezerwy. I to jest pierwszy kraj na świecie, który ma takie możliwości rezerwy. (…) Stany Zjednoczone mają tej rezerwy 74 mld baryłek” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes Orlenu, odnosząc się do amerykańskiej interwencji w Wenezueli.

CZYTAJ WIĘCEJ: Co czeka Wenezuelę? Trump: My będziemy zarządzać tym krajem do czasu transformacji. Nie możemy ryzykować, że ktoś inny ją przejmie

Obajtek pytany o to, jak pojmanie przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro wpłynie na gospodarczą sytuację świata wskazał na kilka istotnych wątków.…

