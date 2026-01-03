Nawet TVN miał dosyć bezczynności państwa ws. ogromnego zaśnieżenia peronu na dworcu kolejowym w Mławie. Materiał krytyczny wobec rządzących najwidoczniej mocno rozzłościł posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, który przy okazji pojmania dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro przez USA… uderzył w TVN.
Co tam Wenezuela! Redaktorom TVN24 przypominam, że peron 3 na dworcu w Działdowie może nie być jeszcze odśnieżony co świadczy o upadku Państwa
— szydził Roman Giertych, poseł KO w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Nawet TVN miał dość bezczynności rządzących? Adamek na dworcu w Mławie: „W tym miejscu naprawdę bardzo bym chciała mieć raczki”
Zaśnieżony dworzec
Przypominamy, że w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia potrzeba było aż trzech dni, aby przywrócić dworzec kolejowy w Mławie do bezpiecznego stanu.
Chociaż sieć obiegły nagrania dotyczące ogromnego zaśnieżenia tego miejsca, a o sprawie informowany był nawet premier Donald Tusk, to aż przez trzy dni nie zrobiono nic, aby przywrócić go do użyteczności.
Doszło nawet do tego, że na miejsce udał się TVN, aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja.
CZYTAJ TAKŻE: Co działo się na peronie w Mławie? Pasażerowie po kolana w śniegu. Tusk na sztabie kryzysowym grzmiał: Miałem nadzieję, że to fejk
Podsumowanie
Krytyczny materiał TVN o nieodśnieżonym peronie w Mławie wywołał reakcję posła KO Romana Giertycha. Ironicznie uderzył on w stację, bagatelizując sprawę w mediach społecznościowych.
